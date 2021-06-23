Source: Russia Federal Space

#РКС23.06.2021 16:00

Ушел из жизни Григорий Маркелович Чернявский

22 июня 2021 года ушел из жизни Григорий Маркелович Чернявский (22.08.1926 — 22.06.2021) — один из основоположников системного подхода в космическом аппаратостроении, видный специалист в области создания спутниковых систем радиосвязи, радионавигации и дистанционного зондирования Земли.

Григорий Маркелович начал трудовую деятельность после окончания МАИ в 1949 году на Оренбургском машиностроительном заводе в должности конструктора, впоследствии — старшего мастера, начальника цеха. В 1960 году по распоряжению Сергея Павловича Королева Григорий Маркелович был направлен в НПО прикладной механики в Красноярск-26, где работал ведущим конструктором, начальником отдела, первым заместителем главного конструктора — генерального директора КБ прикладной механики.

В 1984-1991 годах — начальник НТЦ системного проектирования в Калининграде. В 1991-2001 годах — директор Центра программных исследований РАН. В 2001-2006 годах — директор, главный конструктор ФГУП «Центр программных исследований». В 2006-2008 годах — первый заместитель генерального директора — генерального конструктора ФГУП «РНИИ КП». В 2008-2009 годах — директор филиала НТЦ космического мониторинга Земли ОАО «Российские космические системы». В 2009-2016 годах — директор филиала НТЦ «Космонит» АО «Российские космические системы». В 2016-2018 годах — главный конструктор направления филиала НТЦ «Космонит». С 2018 года по настоящее время являлся советником генерального директора АО «Российские космические системы».

При непосредственном участии Григория Маркеловича были разработаны и построены первые в мировой практике спутниковые системы персональной связи «Стрела-1», непосредственного телевещания «Экран», региональной радиосвязи «Молния-Орбита», навигации «Циклон». Неоценим его вклад в проекты по созданию навигационных спутников «Цикада», «Надежда», «Ураган», геодезических спутников «Сфера» и «Муссон».

Бесценны его основные научные труды в области синтеза информационных космических систем, теории полета искусственных спутников Земли, управления их движением, проектно-конструкторских и экспериментальных работ. Под руководством Григория Маркеловича была разработана уникальная технология диагностики внутриокеанических процессов с использованием микроволнового сканера-зондировщика космического базирования.

Григорий Маркелович — доктор технических наук, профессор, лауреат Ленинской премии (1976) и Государственной премии СССР (1969), награжден двумя орденами Ленина и шестью медалями. Член-корреспондент РАН с 1990 года, автор и соавтор около 300 научных трудов, 5 монографий, 145 изобретений. Подготовил 27 кандидатов и 11 докторов наук.

Светлая память о Григории Маркеловиче останется в наших сердцах.

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