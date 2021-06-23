Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Восточный#Дмитрий Рогозин#Большая перемена#Твой Ход23.06.2021 09:39

Участники конкурсов «Твой ход» и «Большая перемена» на Восточном

Участники всероссийских конкурсов «Твой ход» и «Большая перемена» посетили новый российский космодром Восточный в Амурской области. Для тридцати школьников и студентов из разных регионов России экскурсию провели Заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, губернатор Амурской области Василий Орлов и Герой России, космонавт Роскосмоса Александр Скворцов.

Ребята побывали на стартовом комплексе для ракет-носителей «Союз-2», осмотрели Мобильную башню обслуживания, командный пункт и строящуюся вторую площадку — под новую тяжелую ракету «Ангара». На техническом комплексе в монтажно-испытательном корпусе они смогли увидеть два собранных «пакета» ракет-носителей «Союз-2.1б», пуск которых планируется в ближайшее время. В монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов ребята наблюдали за процессом накатки головного обтекателя.

Далее ребята отправились на Амурский газоперерабатывающий завод. Амурская область стала первым дальневосточным регионом, который посетили участники Всероссийских конкурсов «Твой Ход» и «Большая перемена». По планам, ребята ознакомятся с мега-проектами, которые реализуются на территории Дальневосточного федерального округа.

Следующей точкой экскурсий по ДФО стане долина гейзеров на Камчатке. Поездки организует общество «Знание».

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