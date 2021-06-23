Уточняются сведения, передаваемые оператором связи

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Совет Федерации одобрил изменение в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности».

Совет Федерации одобрил изменение в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» в части уточнения сведений, передаваемых оператором связи.

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Закон представил председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края Документ был внесен Председателем СФ Валентиной Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга первым заместителем Председателя СФ Андреем Турчаком, ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области председателем Комитета СФ Андреем Клишасом, а также Людмилой Боковой и Ириной Гехт в период исполнения ими сенаторских полномочий и депутатами Государственной Думы.

Как отметил Андрей Клишас, закон был разработан во исполнение поручения Президента РФ о подготовке предложений по обеспечению оперативного поиска пропавших людей путем определения местоположения принадлежащих им мобильных устройств на основе геолокационных данных.

Закон определяет порядок поиска всех категорий граждан с использованием информации о соединениях абонентского устройства, находящегося у гражданина, с иными абонентами и иным оборудованием, а также о местоположении данного абонентского устройства.

В случае получения сообщения о без вести пропавшем лице на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, вынесенного в течение 24 часов с момента поступления сообщения о без вести пропавшем лице, будет допускаться получение информации о соединениях абонентского устройства, находящегося у пропавшего, с иными абонентами и их абонентскими устройствами, а также о местоположении данного абонентского устройства путем снятия информации с технических каналов связи с обязательным уведомлением суда в течение 24 часов.

Отдельно регламентируется порядок поиска недееспособного или ограниченно дееспособного лица, аналогичный установленному порядку поиска несовершеннолетнего. При получении сообщения о без вести пропавшем, признанным в установленном законом порядке недееспособным или ограниченно дееспособным, получение указанной выше информации будет осуществляться при наличии письменного согласия законного представителя пропавшего.

Также Федеральным законом установлено, что течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-розыскного мероприятия оно должно быть санкционировано судебным решением, либо прекращено.

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