Source: Russia – Council of the Federation

Совет Федерации одобрил изменения в закон об этой федеральной территории.

Совет Федерации одобрил изменения в закон о федеральной территории «Сириус» в части ее дальнейшего развития.

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Соавтор документа – председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края

Сенатор сообщил, что уточняется правовое положение территориальной избирательной комиссии федеральной территории «Сириус», организующей выборы членов Совета этой территории. Устанавливается, что в случае придания названной территориальной комиссии статуса юридического лица она самостоятельно устанавливает структуру и штат своего аппарата. В таком случае председатель территориальной комиссии работает в указанной комиссии на постоянной основе и замещает государственную должность Российской Федерации. Работники аппарата территориальной комиссии являются федеральными государственными гражданскими служащими. Финансовое обеспечение деятельности территориальной комиссии осуществляется за счет средств бюджета федеральной территории «Сириус».

Уточняется экономическая основа деятельности органов публичной власти федеральной территории «Сириус» и полномочия указанных органов в отношении составляющих ее имущества и имущественных прав.

Конкретизируется порядок и особенности передачи федеральной территории «Сириус» имущества и имущественных прав, в частности, порядок разрешения разногласий в отношении подлежащих передаче спорных имущества и имущественных прав.

Закрепляется, что Правительством РФ могут устанавливаться особенности осуществления полномочий собственника органами публичной власти федеральной территории «Сириус» в отношении переданного ей федерального имущества.

Также уточняется, что для достижения целей создания и функционирования федеральной территории «Сириус» Правительством РФ по согласованию с органами публичной власти федеральной территории утверждается индивидуальная программа ее развития.

При этом предусматривается возможность заключения соглашений о совместном использовании соответствующих объектов инфраструктуры между органами публичной власти федеральной территории «Сириус», органами государственной власти Краснодарского края, органами местного самоуправления муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края.

Федеральным законом предусмотрены положения, связанные с предоставлением бюджетных ассигнований федерального бюджета на расходы, связанные с организационным и материально-техническим обеспечением подготовки и проведения выборов членов Совета федеральной территории «Сириус» в 2021 году. При этом устанавливается, что территориальная избирательная комиссия федеральной территории в 2021 году осуществляет расходование средств, выделенных на проведение выборов членов Совета федеральной территории «Сириус» первого созыва, в соответствии с порядком, утвержденным Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

Также одобрен закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в связи с принятием Федерального закона «О федеральной территории «Сириус».

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