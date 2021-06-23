Уточняется порядок предоставления информации по запросам государственных юридических бюро

Source: Russia – Council of the Federation

Совет Федерации одобрил изменения в статью 17 Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».

Совет Федерации одобрил изменения в статью 17 Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» о предоставлении информации по запросам государственных юридических бюро.

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Авторы документа — первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области и депутаты Государственной Думы.

Сенатор сообщила, что закон дополняется положениями, устанавливающими право государственного юридического бюро направлять в органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации официальные обращения по входящим в компетенцию этих органов и организаций вопросам о предоставлении справок, характеристик и иных документов, необходимых для оказания гражданам бесплатной юридической помощи. Указанные органы и организации, которым направлен запрос государственного юридического бюро, обязаны предоставить ответ на него в письменной форме в тридцатидневный срок со дня его получения.

Устанавливается, что при оказании гражданам бесплатной юридической помощи в государственном юридическом бюро должна обеспечиваться конфиденциальность персональных данных, которые указываются в направляемых запросах и поступающих ответах на данные запросы, а также безопасность персональных данных с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

Требования к форме, порядку оформления и направления запроса государственного юридического бюро будут определены федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью.

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