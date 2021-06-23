Усилен госконтроль за оборотом оружия

Source: Russia – Council of the Federation

Изменения в законодательство были инициированы первым заместителем Председателя СФ А. Турчаком.

На 507-м заседании сенаторы внесли изменения в Федеральный закон «Об оружии» и Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в целях усиления госконтроля за оборотом оружия.

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Изменения в законодательство были инициированы первым заместителем Председателя СФ Андреем Турчаком. ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области Документ на заседании представил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Аренин. АренинСергей Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Саратовской области

Закон предусматривает усиление государственного контроля за оборотом оружия путем введения ограничений доступа к оружию лиц, имеющих медицинские противопоказания.

В частности, медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, включающее в себя психологическое освидетельствование, химико-токсикологические исследования наличия в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, будет проводиться медицинскими организациями государственной или муниципальной систем здравоохранения, за счет средств граждан по месту их жительства (пребывания).

Перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием, устанавливается Правительством Российской Федерации. Порядок проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, в том числе внеочередного, форма и порядок оформления медицинских заключений по его результатам устанавливаются Министерством здравоохранения России.

Сведения о владельцах оружия, об оружии и патронах учитываются в государственной информационной системе, оператором которой является Федеральная служба войск национальной гвардии РФ.

Предусматривается информационное взаимодействие Минздрава России и Росгвардии, включая обмен сведениями о владельцах оружия, об оформленных медицинских заключениях, о наличии оснований для проведения внеочередного медицинского освидетельствования с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

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