Упрощается порядок оформления виз близким родственникам граждан РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Совет Федерации одобрил изменения в законы «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Совет Федерации одобрил изменения в законы «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» об упрощении порядка оформления виз близкими родственниками граждан РФ.

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Как сообщил первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев, ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай устанавливается дополнительное основание для выдачи иностранному гражданину визы — решение руководителя дипломатического представительства или консульского учреждения Российской Федерации о выдаче иностранному гражданину визы, принимаемое в исключительных случаях по его заявлению в письменной форме.

Федеральным законом устанавливаются сроки и порядок выдачи отдельных видов обыкновенных виз — частной, учебной, деловой, рабочей.

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