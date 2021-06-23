Телефонный разговор с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Source: President of Russia – Kremlin
Рассмотрены практические аспекты реализации договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Особое внимание уделено активизации работы в трёхстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.
В ходе обсуждения текущих вопросов двусторонней повестки дня Владимир Путин и Ильхам Алиев подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского стратегического партнёрства.
Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.
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