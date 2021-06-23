СФ поддержал законы, направленные на системную оптимизацию процесса государственных и муниципальных закупок

Source: Russia – Council of the Federation

Федеральные законы представил на заседании Совета Федерации С. Рябухин.

Сенаторы поддержали изменения в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Документ был внесен Президентом Российской Федерации.

Смотрите также

Закон представил первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области

Изменения в Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предусматривают, что при предоставлении в соответствии с бюджетным законодательством РФ Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага субсидий, предусмотренных положениями Бюджетного кодекса РФ, на этот Фонд при осуществлении им закупок за счет указанных субсидий будут распространяться положения указанного Федерального закона, регулирующие отношения по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и заключению контрактов.

Кроме того, вносятся изменения уточняющего характера, предусматривающие исключение цены лота из перечня информации, которую заказчик вправе установить в документации о конкурентной закупке обязательной для представления участником закупки.

СФ также одобрил Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ был внесен Правительством РФ, сообщил Сергей Рябухин.

В целях упрощения и оптимизации контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Федеральным законом предусматривается сокращение количества конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до трех: конкурсы, аукционы, запрос котировок. Одновременно исключаются двухэтапные конкурсы, конкурсы с ограниченным участием, запросы предложений. Кроме того, предусматривается уточнение случаев осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Как сообщил Сергей Рябухин, указанные федеральные законы направлены на системную оптимизацию всего процесса государственных и муниципальных закупок, а также на обеспечение контроля за закупками Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага за счет средств федерального бюджета.

«Новаций очень много. Важно отметить, что сенаторы принимали очень активное участие в работе над подготовленным Правительством законом. Координацию работ профильных комитетов по доработке осуществлял заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев. В результате был учтен солидный перечень наших предложений», — сказал Сергей Рябухин.

Николай Журавлев сообщил, что теперь система госзакупок будет простой, кардинально оптимизируются процедуры. «Закон выгоден как заказчикам, так и исполнителям. Среди ключевых поправок сенаторов – вопрос, связанный с офсетными контрактами, нормой по единому поставщику, рейтингу деловой репутации, сокращению сроков оплат, увеличение доли малого бизнеса, нормы по закупкам в научной деятельности и многое другое».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила всех сенаторов, которые серьезно подошли к подготовке данного закона, важного для развития экономики и бизнеса в стране.

MIL OSI