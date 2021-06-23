СФ одобрил закон, совершенствующий порядок представления организациями бухгалтерской отчетности в государственные органы

Source: Russia – Council of the Federation

Документ представил на заседании СФ А. Салпагаров.

На заседании СФ одобрен Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Представляя закон, член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Ахмат Салпагаров, СалпагаровАхмат Анзоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики сообщил, что он направлен на совершенствование вопросов, касающихся представления организациями бухгалтерской (финансовой) отчетности в государственные органы и обеспечения условий перехода к представлению такой отчетности по принципу «одного окна».

Смотрите также

В этих целях документом вносятся в 11 федеральных законов изменения, упрощающие требования к представлению организациями указанной отчетности.

Кроме того, в Федеральный закон «О парламентском контроле» вносится изменение, исключающее положение о том, что Министерство экономического развития РФ направляет на рассмотрение в Правительство РФ и представляет в Государственную Думу проект основных направлений таможенно-тарифного регулирования одновременно с внесением Министерством финансов РФ проекта основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РФ на рассмотрение в Правительство РФ и его представлением в Государственную Думу.

MIL OSI