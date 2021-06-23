Совещание с членами Правительства

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Мы с вами сегодня поговорим о том, как внедряется система новых специальных инвестконтрактов. Поговорим об этом подробнее. Это хороший механизм, которых используется нами уже в течение нескольких лет. И после одного из Петербургских экономических форумов, по-моему, в 2017 году мы договорились обновить этот механизм и посмотреть, как это работает. Сейчас он запускается. Но, повторяю еще раз, поговорим об этом поподробнее чуть позже.

А начать хотел бы с вопросов, которые являются наиболее актуальными, значимыми прямо в режиме текущего времени.

Мы знаем, что в некоторых регионах Российской Федерации – Министр Зиничев Евгений Николаевич докладывал мне об этом – сохраняется сложная ситуация и с паводками, и с пожарами. Одна из таких ситуаций недавно имела место в Крыму. Я попросил и группировку МЧС там усилить, и подключиться другие силовые ведомства, в том числе Министерство обороны.

Давайте с этого начнем – как идет эта работа.

Евгений Николаевич Зиничев у нас на связи?

Е.Зиничев: Да, Владимир Владимирович.

В.Путин: Пожалуйста. Как ситуация?

Продолжение следует.

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