Совет Федерации одобрил ряд законов, касающихся организации и осуществления бюджетного процесса в стране

Source: Russia – Council of the Federation

С докладом на эту тему выступила Е. Перминова.

Сенаторы поддержали изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ, касающиеся установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 г. Докладчиком на эту тему выступила первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова. ПерминоваЕлена Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области

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Федеральным законом предлагается приостановить до 1 января 2022 г. действие статьи Бюджетного кодекса РФ, касающейся требования о распределении между субъектами РФ субвенций в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете. Одновременно с этим Правительству РФ предоставляется право принимать решения по перераспределению (распределению) бюджетных ассигнований на предоставление бюджетам субъектов Федерации субвенций.

Кроме того, Совет Федерации одобрил Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации».

Елена Перминова сообщила, что документ направлен на совершенствование процедур администрирования доходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы РФ. В этих целях Правительство РФ наделяется полномочиями по утверждению перечня главных администраторов доходов (главных администраторов источников финансирования дефицита) федерального бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда РФ, являющихся федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями, публично-правовыми компаниями, Центральным банком РФ, органами управления государственным внебюджетным фондом РФ.

Федеральным законом устанавливаются на постоянной основе нормативы зачисления в федеральный бюджет, региональные и местные бюджеты платы за публичный сервитут в отношении отдельных видов земельных участков.

Сенаторы также поддержали закон, направленный на урегулирование порядка предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов РФ местным бюджетам. В этих целях Федеральным законом устанавливается требование по срокам заключения соглашений между органами государственной власти субъекта РФ и органами местного самоуправления о предоставлении из бюджетов субъектов Федерации местным бюджетам субсидий и иных межбюджетных трансфертов (до 15 февраля очередного финансового года), отметила Елена Перминова.

Кроме того, СФ одобрил изменение в Бюджетный кодекс Российской Федерации, касающееся приведения его положений в соответствие с терминологией земельного и гражданского законодательства. Документ был внесен Законодательным Собранием Оренбургской области.

В этих целях вносится изменение в статью Бюджетного кодекса в части замены термина «частный сервитут» на термин «сервитут». Указанное уточнение касается наименования источника формирования Федерального дорожного фонда — платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования федерального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных конструкций.

Сенаторы также одобрили изменения в Бюджетный кодекс РФ, которыми устанавливается механизм казначейского сопровождения средств, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ в виде субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставные (складочные) капиталы, а также средств, направленных на исполнение государственных (муниципальных) контрактов, договоров, источником финансового обеспечения которых являются средства соответствующего бюджета. Казначейское сопровождение осуществляется Федеральным казначейством, финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных образований).

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