Совершенствуется правовое регулирование деятельности органов внешнего государственного и муниципального финансового контроля

Source: Russia – Council of the Federation

Среди авторов одобренного Советом Федерации документа – сенаторы РФ Н. Журавлев, А. Артамонов, С. Иванов, А. Салпагаров и В. Семенов.

Совет Федерации поддержал изменения в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и в отдельные законодательные акты РФ. С докладом по этому вопросу выступил первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Иванов. ИвановСергей Павловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Магаданской области

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Документ был внесен сенаторами РФ Николаем Журавлевым, Анатолием Артамоновым, Сергеем Ивановым, Ахматом Салпагаровым, Валерием Семеновым, а также депутатами Государственной Думы.

Федеральным законом вносятся изменения, направленные на укрепление организационной и функциональной независимости контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

В соответствии с документом, штатная численность контрольно-счетного органа субъекта РФ и муниципального образования устанавливается соответственно правовым актом законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ, правовым актом представительного органа муниципального образования по представлению председателя контрольно-счетного органа субъекта РФ, муниципального образования с учетом необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной независимости контрольно-счетного органа.

Федеральным законом устанавливаются квалификационные требования к кандидатурам на должности председателя, заместителей председателя и аудиторов контрольно-счетного органа субъекта РФ и муниципального образования.

Кроме того, документом в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» вносятся изменения, согласно которым сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, бесплатно предоставляются председателям контрольно-счетных органов субъектов РФ и их заместителям для обеспечения деятельности указанных органов.

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