Совершенствуется порядок предоставления земельных участков в Арктической зоне

Source: Russia – Council of the Federation

Документ представил заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера А. Акимов.

На 507-м заседании Совет Федерации одобрил внесение изменений в Федеральный закон «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка предоставления земельных участков в Арктической зоне.

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На рассмотрение документ представил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Акимов. АкимовАлександр Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Саха (Якутия)

В Федеральный закон вносятся изменения, которыми предусматривается распространение действия положений законодательства на субъекты Российской Федерации, входящие в Арктическую зону России.

Наименование Федерального закона в связи с уточнением предмета его регулирования излагается в новой редакции: «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральным законом определяется, что до 1 февраля 2022 г. предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях соответствующих субъектов РФ и муниципальных образований, осуществляется в безвозмездное пользование только гражданам Российской Федерации, имеющим регистрацию по месту жительства на территории соответствующего региона или соответствующего муниципального образования.

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