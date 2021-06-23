Совершенствуется государственный надзор за деятельностью некоммерческих организаций

Source: Russia – Council of the Federation

Вносятся изменения в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности».

На заседании СФ одобрены изменения в статью Федерального закона «О банках и банковской деятельности». Документ представил первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области

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Федеральный закон направлен на совершенствование федерального государственного надзора за деятельностью некоммерческих организаций, осуществляемого Министерством юстиции Российской Федерации.

С этой целью в статью Федерального закона «О банках и банковской деятельности», регулирующую вопросы банковской тайны и порядок представления сведений, составляющих банковскую тайну, внесены изменения, согласно которым кредитные организации обязаны представлять информацию об операциях и о счетах некоммерческих организаций, за исключением НКО, указанных в Федеральном законе «О некоммерческих организациях» (религиозные организации), Министерству юстиции РФ по запросам, направленным его руководителем, в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и Федеральным законом «Об общественных объединениях».

Кроме этого, Федеральный закон возлагает на Министерство юстиции РФ обязанность не раскрывать третьим лицам информацию, полученную от кредитных организаций, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

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