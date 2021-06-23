Сенаторы усилили ответственность за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия

Source: Russia – Council of the Federation

Соавтором документа является сенатор РФ Виктор Бондарев.

На 507-м заседании СФ сенаторы внесли изменения в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс РФ в целях усиления ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

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Документ представил председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области Сенатор является соавтором данной законодательной инициативы.

Поправки увеличивают срок наказания в виде лишения свободы с четырех до пяти лет за преступления, связанные с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой, пересылкой или ношением оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов.

В самостоятельный состав преступления выделяются деяния, связанные с незаконным сбытом огнестрельного оружия.

Предусматриваются квалифицирующие признаки указанного деяния, как совершение преступления лицом с использованием своего служебного положения, с использованием сети интернет (максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет). Увеличивается срок наказания в виде лишения свободы с восьми до двенадцати лет за совершение преступления организованной группой.

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