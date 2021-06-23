Source: Russia – Council of the Federation

Документ на заседании представил Владимир Джабаров.

На 507-м заседании сенаторы ратифицировали Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий.

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Соглашением предусмотрено, что стороны сотрудничают путём обмена информацией, проведения по запросу скоординированных мероприятий, создания информационных систем и программных продуктов, обеспечивающих выполнение задач. По условиям Соглашения сотрудничество Сторон осуществляется на основании запросов компетентных органов об оказании содействия.

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