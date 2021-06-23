Сенаторы одобрили закон, нацеленный на повышение эффективности политики содействия занятости населения и развитие рынка труда

Source: Russia – Council of the Federation

Среди авторов документа — Председатель Совета Федерации В. Матвиенко, Председатель Государственной Думы В. Володин, сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной Думы.

Сенаторы поддержали изменения в Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» и статью Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Докладчиком по этому вопросу выступила председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко. СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы

Смотрите также

Документ был внесен Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным, первым заместителем Председателя СФ Андреем Турчаком, ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области сенаторами РФ Андреем Клишасом, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края Инной Святенко, а также депутатами Государственной Думы.

В целях развития информационно-коммуникационных технологий в сфере содействия занятости населения и комплексной модернизации государственной службы занятости Федеральным законом предусматривается расширение полномочий Правительства РФ в сфере занятости населения, включая установление требований к подбору подходящей работы, порядка исчисления среднего заработка гражданина по последнему месту работы, перечней информации, размещаемых работодателями и гражданами на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».

Документом также предусмотрена модернизация указанной единой цифровой платформы, расширение возможностей ее использования при трудоустройстве безработных граждан. Уточняется понятие «занятые граждане», из числа которых исключаются обучающиеся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по направлению органов службы занятости.

Также расширяется понятие «граждане, испытывающие трудности в поиске работы», к числу которых Федеральным законом отнесены граждане в возрасте от 18 до 25 (ранее – до 20) лет, имеющие среднее профессиональное либо высшее образование и ищущие работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации.

Федеральным законом также систематизируются нормы, касающиеся содействия трудоустройству инвалидов. Общественные объединения инвалидов включаются в число организаций, которые могут осуществлять содействие в трудоустройстве инвалидов, а работодатели наделяются правом привлекать за счет собственных средств работников соответствующих общественных объединений в качестве наставников при содействии занятости инвалидов.

MIL OSI