Source: Russia Federal Space

Роскосмос. Роскосмос на MILEX-2021 – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#Роскосмос#MILEX#MILEX-2021#Михаил Хайлов

23.06.2021 15:30

Роскосмос на MILEX-2021

В период с 23 по 26 июня 2021 года Госкорпорация «Роскосмос» принимает участие в XX Международной выставке вооружения и военной техники «MILEX-2021» в городе Минске (Республика Беларусь). В рамках выставки представлен стенд корпорации общей площадью 52 квадратных метров в сегменте экспозиции Российской Федерации.

Делегацию Госкорпорации возглавляет заместитель генерального директора по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов. В период проведения выставки запланированы встречи представителей Роскосмоса и организаций российской ракетно-космической промышленности в соответствии с планом работы совместной российско-белорусской рабочей группы по подготовке предложений по перечню и содержанию перспективных программ Союзного государства и развитию сотрудничества между организациями Госкорпорации «Роскосмос» и НАН Беларуси на 2021, утвержденным генеральным директором Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным и Председателем Президиума Национальной академии наук Владимиром Гусаковым в марте 2021 года.

Во вторник, 22 июня 2021 года, состоялась рабочая встреча Михаила Хайлова с Владимиром Гусаковым с целью обсуждения актуальных вопросов сотрудничества в космической сфере. В ходе встречи российская и белорусская стороны обсудили следующие вопросы:

разработка проекта концепции Межгосударственной космической программы государств-участников СНГ по предоставлению и использованию услуг в космической сфере;

создание российско-белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли высокодетальной съемки с пространственным разрешением 0,35 м и российско-белорусской космической системы на его основе;

согласование Концепции научно-технической программы Союзного государства «Комплекс-СГ» с финансовыми ведомствами России и Беларуси.

Сегодня делегация Госкорпорации «Роскосмос» приняла участие в осмотре экспозиции и деловой программе XX Международной выставки вооружения и военной техники MILEX 2021.

В пятницу планируется участие представителей Госкорпорации «Роскосмос» в заседании Координационного совета уполномоченных органов государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по вопросам рекламно-выставочной деятельности в рамках выездного Совместного заседания руководителей и членов национальных частей Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ (МКВЭС ОДКБ) и Делового Совета при МКВЭС ОДКБ.

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