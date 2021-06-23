Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#UNITY#Александр Блошенко#ИМБП РАН#Амур23.06.2021 08:45

Роскосмос и фонд Unity запускают арт-проект «Ракета»

Благотворительный фонд Unity в партнерстве с Госкорпорацией «Роскосмос» запускает новый арт-проект «Ракета». Первой площадкой для его реализации стала гостеприимная Сербия. Местные ребята второй раз участвуют в благотворительном проекте Unity. В апреле 2021 года в космос отправился арт-скафандр «Мечтатель», на котором изображены мечты детей с онкозаболеваниями из десяти стран, в том числе из Сербии.

В рамках арт-проекта «Ракета» рисунки детей с онкологическими заболеваниями из разных стран украсят перспективную ракету-носитель «Амур». Положительные эмоции очень важны для тех, кто столкнулся с болезнью, а тема космоса никого не оставляет равнодушным.

«Только в самых смелых фантазиях можно представить яркую и радостную ракету, украшенную детскими мечтами. И это настоящее чудо, которое вдохновляет ребят. Когда мы мечтаем по отдельности — это просто мечты. Мечтая вместе, мы создаем новую реальность. И сегодняшний старт арт-проекта „Ракета“ в Сербии посвящен выздоровлению детей во всем мире», — подчеркнула президент фонда Unity Алёна Кузьменко.

Во вторник, 22 июня 2021 года, в столицу и самый крупный город Сербии Белград по приглашению почты Сербии и лично ее директора Зорана Джорджевича прибыла космическая команда благотворительного фонда. В неё в том числе вошли космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, вернувшийся в апреле этого года из своей первой экспедиции на Международную космическую станцию, и испытатель Института медико-биологических проблем РАН Анастасия Степанова, член экипажей международных изоляционных экспериментов SIRIUS 19 и Mars 160. Эти отважные люди не первый раз вдохновляют ребят из разных стран на выздоровление.

«Для меня самое ценное — показывать детям на примере совершенно необычных профессий и проектов, что будущее станет таким, каким вы захотите. Главное, чтобы дети верили в себя и несмотря ни на что смотрели на жизнь с оптимизмом. Только представьте эффект от осознания того, что „мой рисунок, моя мечта помогла ракете долететь до космоса“! А значит все обязательно сбудется», — убеждена Анастасия Степанова.

Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, который встречал «Мечтателя» на борту Международной космической станции, отметил, что проекты Unity, охватывающие все больше городов и стран, сравнимы с МКС. И то и то — прекрасный пример того, как граждане разных государств могут дружно и плодотворно работать вместе.

«Несмотря на различия, у нас очень много общих ценностей. Среди них — помощь и забота о детях. В апреле на борт МКС прилетел красочный чехол для космического скафандра — „Мечтатель“, — отмечает космонавт Роскосмоса. — Он необычный: сшит из множества ярких рисунков и объединяет мечты детей из разных стран, в том числе из Сербии. Мечты о победе над болезнью, которые поднялись выше облаков! Весь наш международный экипаж без малейших раздумий поддержал юных художников с высоты 420 км!».

В ходе официального визита команда Unity встретилась с Президентом Сербии Александром Вучичем и директором почты Зораном Джорджевичем, которые поддержали благотворительный проект. В Сербии запланированы лекции на темы космоса и благотворительности в Военной академии университета, научно-технологическом парке в городе Новый сад, а также мастер-класс в здании сербской почты, где сейчас проходит выставка марок космической тематики.

«Я очень рад, что почта Сербии стала организатором арт-проекта „Ракета“ фонда Unity и визита космонавта Роскосмоса Сергея Кудь-Сверчкова, получив возможность внести свой вклад в популяризацию космонавтики и развитие благотворительности. Верим, что это событие позитивно повлияет на здоровье детей», — отметил Зоран Джорджевич, получивший в подарок фото пилотируемого корабля «Союз МС-18», на котором арт-скафандр «Мечтатель» прилетел на МКС. Директор почты Сербии отметил, что этот презент займет почетное место в его кабинете.

«Участие Госкорпорации „Роскосмос“ в международных благотворительных арт-проектах фонда Unity подтверждает стремление Госкорпорации „Роскосмос“ быть социально-ориентированной компанией и содействовать благополучию детей», — отмечает исполнительный директор по перспективным программам и науке Госкорпорации «Роскосмос» Александр Блошенко.

Белград — первый город, куда приехала команда Unity с новым арт-проектом. Перед тем, как яркая ракета «Амур» взмоет в воздух, команда проедет по всему миру и соберёт мечты маленьких художников, сражающихся с онкозаболеваниями.

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