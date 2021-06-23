Рабочая встреча с главой Чечни Рамзаном Кадыровым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Рамзан Ахматович, добрый день!

Р.Кадыров: Здравствуйте, Владимир Владимирович!

В.Путин: Рамзан Ахматович, поговорим по ситуации в Республике [Чечня] в целом, по отдельным направлениям развития, по отдельным отраслям – по ситуации в здравоохранении, разумеется, сегодня наиболее актуальные вопросы.

Потом обсудим те вопросы, которые Вы хотели бы передо мной поставить, я вижу Ваши письма здесь передо мной.

Пожалуйста.

Р.Кадыров: Уважаемый Владимир Владимирович!

Спасибо за возможность доложить о ситуации в республике. С Вашего разрешения хотел бы рассказать о самом важном – о безопасности. По Вашему поручению и при Вашем личном участии и поддержке мы полностью и навсегда искоренили международный терроризм в Чеченской Республике. Сегодня вопросы безопасности перестали быть актуальными – главными становятся вопросы развития экономики и социальной сферы.

По сравнению с 2020 годом у нас имеется положительная динамика по основным социально-экономическим показателям. В полной мере исполняются Ваши майские указы, также в рамках реализации нацпроектов обеспечивается достижение целей и показателей. Все Ваши поручения выполняются максимально быстро и в срок.

Владимир Владимирович, хочу поблагодарить Председателя Правительства Михаила Мишустина, который в ходе посещения республики лично ознакомился с проблемными вопросами и дал соответствующие поручения.

Продолжение следует.

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