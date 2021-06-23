Промышленное производство в мае 2021 года: рост продолжается

Source: Russian Federation State Statistics Service

Выпуск продуктов питания в мае 2021 года вырос на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего, за январь – май этого года выпущено продукции на 1,5% больше, чем за пять месяцев 2020 года.

Снижается производство муки, хлебобулочных и макаронных изделий.

Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки составило 623,2 тыс. т, что на 4,0% меньше, чем в мае 2020 года, и на 7,4% меньше, чем в апреле 2021 года. За январь – май ее выпуск снизился на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 3,2 млн т.

Хлебобулочных изделий недлительного хранения выпечено 428,2 тыс. т, что на 4,4% меньше, чем в мае 2020 года, и на 1,9% меньше, чем в апреле 2021 года. В целом, за пять месяцев 2021 года их произведено 2,1 млн т, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года

Выпуск макаронных изделий составил 114,1 тыс. т, что на 10,2% меньше, чем в мае прошлого года, и на 4,0% меньше, чем в апреле 2021 года.

Производство риса – 39,6 тыс. т, что на 96,9% больше, чем в мае прошлого года, и на 8,6% меньше, чем в апреле 2021 года. Гречки – 36,0 тыс. т, что на 22,5% и 14,3% больше, чем в мае прошлого года и апреле 2021 года соответственно.

Снижается производство рафинированного и нерафинированного подсолнечного масла, а также его фракций.

Нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в мае изготовлено 384,1 тыс. т, что на 30,1% меньше, чем в мае прошлого года, и на 12,9% меньше, чем в апреле 2021 года.

Рафинированного подсолнечного масла и его фракций – 172 тыс. т, что на 19,2% меньше, чем в мае прошлого года, и на 14,8% меньше, чем в апреле 2021 года.

Растет производство сахара и шоколадных изделий.

Белого свекловичного сахара в мае изготовлено 144 тыс. т, что на 9,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 8,6% больше, чем в апреле 2021 года.

Шоколада и кондитерских изделий с сахаром произведено 137,8 тыс. т, что на 16,9% больше, чем в мае 2020 года, но на 12,6% меньше показателей апреля 2021 года.

Молока выпущено 470,6 тыс. т, что на 3,9% больше, чем в мае 2020 года, и на 0,4% больше, чем в апреле 2021 года. Производство молока за пять месяцев 2021 года составило 2,4 млн т, что на 1,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Масла сливочного произведено 25,0 тыс. т, что на 7,4% меньше, чем в мае 2020 года, но на 4,5% больше, чем в апреле 2021 года. За пять месяцев 2021 года его выпущено 114,4 тыс. т, что на 3,0% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сметаны изготовлено 43,8 тыс. т, что меньше объемов производства в мае 2020 года на 6,0% и на 2,3% больше, чем в апреле 2021 года. Творога – 41,9 тыс. т (снижение к показателям мая 2020 года и апреля 2021 года на 1,3% и на 5,3%, соответственно). Сыров – 50,4 тыс. т (рост к показателям мая 2020 года и апреля 2021 года на 6,7% и 3,2%, соответственно).

Увеличивается производство мяса и мясных изделий.

Мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и мяса прочих животных произведено 256,2 тыс. т, что больше показателей мая 2020 года и апреля 2021 года на 2,3% и на 4,0% соответственно. Производство мяса за пять месяцев 2021 года составило 1,2 млн т, что на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Свинины парной, остывшей или охлажденной произведено 233,5 тыс. т, что на 1,1% больше, чем в мае 2020 года, и на 4,0% больше, чем месяцем ранее.

Охлажденного мяса птицы произведено 282,8 тыс. т, что на 1,5% больше, чем в мае 2020 года, и на 2,6% больше, чем в апреле 2021 года.

Вареных колбасных изделий выпущено 140,9 тыс. т, что на 2,9% больше, чем в мае 2020 года, и на 4,9% больше, чем в апреле 2021 года.

Мясных и мясосодержащих полуфабрикатов охлажденных или замороженных выпущено 371,6 тыс. т, что выше показателей мая 2020 года и апреля 2021 года на 13,6% и 1,6% соответственно. Всего за пять месяцев 2021 года их изготовлено 1,8 млн т, что на 11,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Мороженой рыбы произведено 159 тыс. т, что меньше, чем в мае 2020 года и в апреле 2021 года, на 16,3% и на 38,9% соответственно.

Филе рыбного мороженого выпущено 11,3 тыс. т, что на 39,0% больше, чем в мае прошлого года, но на 45,2% меньше, чем в апреле 2021 года. Свежего или охлажденного рыбного филе – 274,8 т, что на 3,4% меньше, чем в мае 2020 года, и на 15,8% меньше, чем в апреле 2021 года.

Рыбных консервов произведено 41,4 млн условных банок, что меньше показателей мая 2020 года и апреля 2021 года на 23,3% и на 20,4% соответственно.

Рыбных пресервов выпущено 21,6 млн условных банок, что на 31,9% больше, чем в мае 2020 года, но на 11,6% меньше, чем в апреле 2021 года.

Минеральной природной питьевой воды розлито 627,8 млн полулитров, что больше показателей мая 2020 года и апреля 2021 года на 23,8% и на 15,8% соответственно. Питьевой воды, в том числе газированной, – 979,3 млн полулитров, что больше, чем в мае 2020 года на 34,6%, и чем в апреле 2021 года – на 9,3%. Пива – 77,9 млн декалитров, что ниже показателя мая 2020 года на 0,5%, но больше, чем в апреле 2021 года на 11,1%.

По данным Росалкогольрегулирования производство водки увеличилось по сравнению с маем 2020 года на 0,2%, составив 6,0 млн декалитров, коньяка уменьшилось на 10,3%, составив 565,3 тыс. декалитров, вин – на 8,4% до 2,5 млн декалитров.



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