Председатель СФ провела встречу с руководством Республики Алтай

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждалось социально-экономическое развитие региона.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела встречу с главой Республики Алтай, председателем Правительства Республики Олегом Хорохординым ХорохординОлег ЛеонидовичГлава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай и председателем республиканского Государственного Собрания – Эл Курултай Артуром Кохоевым. КохоевАртур ПавловичПредседатель Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай Основной темой беседы стало социально-экономическое развитие региона.

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По словам Валентины Матвиенко, Дни Республики Алтай в Совете Федерации — хорошая возможность представить Республику на федеральном уровне, показать ее потенциал развития. Она отметила, что в итоговое постановление СФ будут включены, в частности, вопросы, где региону необходима федеральная поддержка.

Спикер СФ выразила надежду на продуктивный диалог руководства Республики и региональной команды с сенаторами. Валентина Матвиенко добавила, что Совет Федерации – эффективная площадка для обмена опытом с представителями всех субъектов РФ.

Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с руководителями Республики Алтай

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с руководителями Республики Алтай

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с руководителями Республики Алтай

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с руководителями Республики Алтай

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Глава Республики сообщил о намеченных векторах развития региона, точках его роста. Он обратил внимание на значительное расширение авиасообщения. «Увеличено количество рейсов из Горно-Алтайска в Москву, начались полеты в Санкт-Петербург, Екатеринбург. Существенно вырос пассажиропоток: в этом году планируется его увеличение до 300 тысяч человек».

Олег Хорохордин также рассказал о развитии республиканского авиасообщения. «С помощью малой авиации соединяем Горно-Алтайск с удаленными селами. Такие рейсы субсидируются из регионального бюджета, поэтому для пассажиров билеты по доступной цене. В планах запускать новые линии, в частности, на Шерегеш и Белокуриху».

Валентина Матвиенко подчеркнула важность местного авиасообщения для развития внутреннего туризма.

Во встрече приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай и член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель. ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай

Председатель СФ и глава Республики Алтай открыли в верхней палате парламента выставку, посвященную основным направлениям развития региона. Экспозиция, в частности, рассказывает о достижениях агропромышленного комплекса, а также курортах и заповедных зонах Республики.

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