Перспективы социально-экономического развития Республики Алтай стали темой «Часа субъекта»

Source: Russia – Council of the Federation

На заседании СФ обсудили возможности расширения в регионе органического сельского хозяйства, экотуризма, транспортной доступности.

В рамках «Часа субъекта Российской Федерации» на 507-м заседании Совета Федерации состоялась презентация Республики Алтай.

По словам Председателя СФ Валентины Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга регион можно назвать особенным с точки зрения и истории, и культуры, и природных богатств, и экономического потенциала. Она поздравила жителей региона с тридцатилетием образования Республики Алтай и 265-й годовщиной вхождения алтайского народа в состав Российского государства. «Хотелось бы, чтобы празднование этих юбилеев придало новый импульс экономическому и социальному развитию Горного Алтая и повышению качества жизни граждан».

Горный Алтай Валентина Матвиенко назвала экологическим лидером страны. «Обеспечение экологического благополучия — сегодня для России приоритетная задача, о чём неоднократно говорил Президент РФ».

По мнению спикера СФ, выпуск натуральной, органической продукции, в частности, сыров, чая и меда, может стать серьёзной точкой роста региона. «Бренд «сделано на Алтае» уже ассоциируется у людей с высоким качеством продукции».

Говоря о перспективах развития органического сельского хозяйства в России, Валентина Матвиенко подчеркнула, что на законодательном уровне условия в целом созданы, и бизнес готов вкладываться в органику. Председатель СФ считает, что Республике Алтай стоит активнее развивать это направление, в том числе и на базе агропромышленного парка, который создаётся в регионе.

Спикер Совета Федерации отметила перспективы развития экотуризма в Республике. Она призвала повышать уровень сервиса, развивать также этнотуризм, агротуризм, тем более что уже принят федеральный закон, направленный на поддержку этого направления. «Ради живописных горных ландшафтов, нетронутых лесов, целебного воздуха люди готовы лететь не только со всей страны, но из‑за рубежа».

Валентина Матвиенко затронула тему строительства в Республике нового перинатального центра, а также призвала увеличить темпы строительства жилья.

Среди проблем, существующих в Республике, Председатель СФ назвала высокие тарифы на электроэнергию и стоимость услуг ЖКХ, изношенность электроэнергетической инфраструктуры, низкий уровень газификации, дороги, требующие ремонта. По ее мнению, решение ряда этих вопросов требуют поддержки на федеральном уровне.

Валентина Матвиенко напомнила о решении Правительства о реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай. «Это хорошая возможность для Республики сделать прорыв в экономическом и социальном развитии. Здесь уже многое зависит от того, как руководство субъекта воспользуется этим инструментом поддержки».

При этом, подчеркнула Валентина Матвиенко, развитие должно быть бережным, не нарушать природную среду. «Нужно находиться в постоянном диалоге с населением, чтобы жители активно поддерживали развитие Республики. Тогда программы будут эффективно реализовываться».

В целом Председатель СФ считает, что можно подумать о продлении индивидуальных программ социально-экономического развития регионов и об увеличении объёмов финансирования по ним.

При этом глава Республики Алтай Олег Хорохордин ХорохординОлег ЛеонидовичГлава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай отметил, что в Республике отсутствуют крупные производства, электроэнергия дорогая, население немногочисленно и занимается преимущественно сельским хозяйством.

Он считает, что именно сейчас, когда экология становится фактором реальной конкуренции, у региона появился шанс решить застарелые проблемы. «Мы готовы активно поддерживать и развивать направления «зеленой» экономики – солнечную генерацию, агро- и биотехнологии, лесоклиматические проекты и экологический туризм».

Олег Хорохордин подробно рассказал о реализации программы развития «Сильный Алтай», которая предусматривает проведение около 400 приоритетных мероприятий и порядка 140 млрд рублей финансирования. Он отметил, что программа разработана с учетом мнения граждан.

Глава Республики Алтай также информировал о повышении транспортной доступности региона. «Мы продолжим развивать географию полетов как внутри региона, так и за его пределами. Не менее важно и расширение сети автомобильных дорог».

Среди приоритетов Республики Олег Хорохордин назвал развитие экономики знаний и просил Совет Федерации поддержать планы по созданию на территории региона Инновационного научно-технологического центра «Ноосфера» при поддержке Института цитологии и генетики СО РАН.

Председатель Государственного Собрания – Эл Курултай Артур Кохоев КохоевАртур ПавловичПредседатель Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай отметил, что за 30 лет существования Республики парламентом региона принято более 2 тысяч законодательных актов, в том числе уникальных законов. В качестве примера он привел законы о регулировании отношений в области развития нематериального культурного наследия, о развитии зимних видов туризма и отдыха, о порядке определения территории и использования земель в целях отгонного животноводства. «Правоприменительная практика показывает, что отсутствие регулирования таких правоотношений на федеральном уровне затрудняет их реализацию».

Артур Кохоев предложил внести изменения в федеральное законодательство. «Алтай – это хранилище самобытной и оригинальной культуры, истории, традиций. Назрела необходимость принятия федерального закона, регулирующего правоотношения по возрождению, сохранению и использованию объектов нематериального, духовного, культурного наследия народов РФ».

Председатель СФ поддержала инициативу, отметив, что для Республики Алтай это имеет особое значение, в том числе для сохранения алтайского языка.

Председатель Государственного Собрания – Эл Курултай обратил внимание на развитие аграрной сферы. «Для развития этого направления необходимо определение статуса отгонных пастбищ и установления правовых механизмов их регулирования в целях сохранения воспроизводства и рационального использования таких земель».

Артур Кохоев затронул также вопрос о необходимости совершенствования механизмов предоставления жилья детям-сиротам в виде выдачи социальной выплаты на приобретение жилого помещения, удостоверяемого сертификатом.

По итогам «часа субъекта» одобрен проект постановления «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Алтай». Его представил первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко. ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области

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