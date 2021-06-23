Организацию летнего отдыха и помощь людям с ограниченными возможностями здоровья обсудили сенаторы на «парламентской разминке»

Source: Russia – Council of the Federation

Были затронуты проблемы поддержки автопроизводителей, добычи редкоземельных металлов и ремонта мостов.

В ходе 507-го заседания Совета Федерации сенаторы высказались по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам.

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«В результате был урегулирован вопрос о требованиях по пищеблокам для пришкольных лагерей. Там, где было организовано горячее питание во время учебного процесса, теперь автоматически дается разрешение для работы пищеблоков», — отметила Лилия Гумерова. Среди основных проблем представители регионов выделяют сложности с подключением загородных лагерей к программе кэшбека. В итоге из 1800 лагерей, включенных в реестр, 1200 учреждений участвуют в программе кэшбэка. Но только 170 из них смогли самостоятельно выполнить все требования инструкции по вхождению в эту систему. Все остальные были подключены туроператорами, что повышает стоимость путевок. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга поручила сенаторам продолжить работу по мониторингу организации летнего отдыха в регионах.

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