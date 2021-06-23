Олег Матыцин принял участие в церемонии открытия Чемпионата России по лёгкой атлетике в Чебоксарах

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 23 июня, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в рамках рабочей поездки в Чувашскую Республику принял участие в торжественной церемонии открытия 102-го Чемпионата России по лёгкой атлетике в Чебоксарах.

Соревнования проходят с 23 по 27 июня на стадионе «Олимпийский». Будут разыграны 40 комплектов медалей. Для участия в стартах заявились 695 спортсменов из 73 субъектов Российской Федерации.

«Хочу выразить признательность Чувашии и Чебоксарам за организацию 102-го Чемпионата России по лёгкой атлетике, а также Всероссийской федерации лёгкой атлетики за труд по объединению регионов, спортсменов, тренеров в очень непростой период для нашего любимого вида спорта. Мы переживаем время реформ и возрождения российской лёгкой атлетики. Хочу поблагодарить ВФЛА, региональные федерации, тренеров, общественность, World Athletics за то, что мы сейчас находимся в конструктивном диалоге», – сказал Олег Матыцин.

В беседе с журналистами Министр отметил: «Надеюсь, мы выбрали правильную дорогу. Результаты уже есть. Верю, что в самое ближайшее время российская лёгкая атлетика будет полностью восстановлена, и мы будем ещё больше гордиться успехами наших спортсменов на международной арене. А самое главное мы будем гордиться нашей национальной системой подготовки кадров, спортсменов и тренеров. В этом я вижу нашу общую задачу».

World Athletics в марте объявила о том, что на Играх в Токио смогут выступить в нейтральном статусе десять российских легкоатлетов. На Чемпионате России пройдет заключительный этап отбора на Игры Олимпиады.

«Достижение этой цели – квоты в количестве 10 спортсменов, которые могут принять участие в Играх в нейтральном статусе – значительный шаг вперед, учитывая проблемы на пути восстановления ВФЛА в World Athletics. Мы активно взаимодействуем с Международной федерацией. Видим, что в регионах легкоатлетическое сообщество приняло необходимость проведения реформ. Меняется менталитет», – заявил Олег Матыцин.

«Мы понимаем, что создание культуры «чистого» и честного спорта требует времени. Прежде всего, важно образовательное направление в воспитании детей, тренеров и спортсменов. Надеюсь, та дорожная карта по восстановлению, которая была нами разработана совместно с World Athletics, будет реализована. И, конечно, верим в то, что наши выдающиеся спортсмены достойно выступят на Олимпийских играх, и это даст дополнительный импульс развитию лёгкой атлетики», – подчеркнул Министр.

Олег Матыцин также пообщался с тренерами и спортсменами, обсудил актуальные вопросы развития лёгкой атлетики в регионах и пожелал им успехов и побед.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики

Пресс-служба Минспорта России

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