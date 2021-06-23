Олег Матыцин осмотрел спортивные объекты в Чебоксарах и обсудил реализацию федерального проекта «Спорт – норма жизни» с представителями регионов Приволжского федерального округа

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 23 июня, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин находится с рабочим визитом в Чебоксарах (Чувашская Республика).

Министр ознакомился с работой Регионального центра по хоккею при Чувашском кадетском корпусе Приволжского федерального округа им. Героя Советского Союза А.В. Кочетова (Спортивная школа олимпийского резерва №4 Минспорта Чувашии).

Центр был построен в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы», федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» и открыт в прошлом году. В него входят ледовое поле с трибунами на 300 мест, тренажёрный зал, учебный класс.

Благодаря открытию Центра в Чебоксарах в занятия хоккеем и фигурным катанием дополнительно вовлечены более 160 детей. В Республике появились команды по адаптивному хоккею, для которых Центр стал домашней ареной. Для любителей активного образа жизни проходят сеансы массового катания, а для хоккеистов региона – тренировочные сборы. На базе Центра планируется развитие женского хоккея, проведение мастер-классов и открытых тренировок для перспективных хоккеистов Республики, различные спортивно-массовые мероприятия.

Олег Матыцин также осмотрел Чебоксарское училище олимпийского резерва имени В.М. Краснова. В ближайшее время здание училища будет реконструировано, проектные работы планируется завершить к декабрю 2021 года. В рамках реконструкции будут возведены новый спортивный зал, зал для тяжёлой атлетики, вольной борьбы, бокса, тренажёрный зал, восстановительный центр. Реконструкции подлежат также аудиторный фонд училища из 20 специализированных кабинетов и общежитие на 220 мест.

«Необходимо в самое ближайшее время привести здание училища в соответствие современным требованиям, создать условия для работы преподавателей и учащихся, – отметил Министр. – Здесь собрана фактически спортивная элита Республики, и надо сделать так, чтобы люди жили и работали в комфортных условиях. Это приоритетное направление нашей работы. Абсолютно уверен в том, что спорт не может существовать без подготовки квалифицированных кадров, без внимания к людям, которые работают с детьми и олимпийским резервом».

Кроме того, Олег Матыцин принял участие во всероссийском семинаре-совещании с представителями органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта субъектов Российской Федерации, входящих в состав Приволжского федерального округа, ответственных за реализацию федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Мероприятие проходит 23-24 июня в Центре маунтинбайка (Спортивная школа олимпийского резерва №7). Центр был открыт в 2016 году. В здании находятся игровой зал, плавательный бассейн на четыре дорожки, тренажёрный зал, залы борьбы, художественной гимнастики, тяжёлой атлетики, прыжков на батуте.

В ходе семинара-совещания обсуждалась реализация Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года, федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», а также проектов по созданию спортивных объектов в рамках государственно-частного партнёрства.

«В конце прошлого года, как вы знаете, была принята Стратегия развития физической культуры и спорта до 2030 года, изменилось законодательство. Необходимо постоянно быть в диалоге и не упускать детали. Приволжский округ является лидером в реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни», достигнуты целевые показатели, в том числе и в строительстве. Очень важным является вопрос подготовки кадров, в частности повышения квалификации и переподготовки кадров. К 2021 году порядка 24 тысяч специалистов должны пройти курсы повышения и переподготовки», – подчеркнул Олег Матыцин.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики

Пресс-служба Минспорта России

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