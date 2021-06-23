Олег Матыцин встретился с тренерами и спортсменами Чувашской Республики

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 23 июня, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в рамках рабочей поездки в Чувашскую Республику провёл в Чебоксарах встречу с руководителями региональных спортивных федераций, ведущими спортсменами и тренерами Чувашии.

Встреча прошла в здании Чебоксарского училища олимпийского резерва имени В.М. Краснова. Обсуждались вопросы развития спорта высших достижений и массового спорта, подготовки спортивного резерва, взаимодействия общеобразовательных и спортивных школ.

Представители лёгкой атлетики Чувашской Республики предложили создать в регионе экспериментальные сборные команды страны, в частности в среднем беге и спортивной ходьбе.

«Сейчас мы анализируем опыт прошлых лет в нашем футболе, фигурном катании, хоккее и многих других видах спорта. Когда раньше возникали какие-то трудности в развитии, наступал кризис, всегда создавались экспериментальные сборные команды. Идею в целом я поддерживаю. Мы проработаем ваше предложение с руководством Всероссийской федерации легкой атлетики. Нужно опираться в работе на школы, которые уже существуют, а чувашская школа лёгкой атлетики приносит результаты на протяжении многих лет», – отметил Олег Матыцин.

Министр подчеркнул важность работы по двум направлениям – развитию массового спорта и спорта высших достижений. «У нас двуединая задача – развитие массового спорта и подготовка спортивного резерва и членов сборных команд, – подчеркнул Олег Матыцин. – Эти задачи неразрывно связаны, и мы уделяем им равное внимание. Президент России поставил задачу по строительству открытых спортивных площадок в сельской местности, малых городах. Наша задача состоит в том, чтобы как можно больше людей занимались массовым спортом. Что касается спортивного резерва, нужно уделить внимание подготовке и переподготовке преподавателей, вопросам отбора, селекции и взаимодействия с федерациями».

Олег Матыцин также обсудил с участниками встречи важность взаимодействия общеобразовательных школ, учителей физической культуры и тренеров спортивных школ.

«Учитель физкультуры является ключевой фигурой, он должен работать во взаимодействии со спортивными школами, – сказал Министр. – В Советском Союзе существовала система, когда первичную селекцию талантливых детей проводили именно учителя в школах. Такую работу надо возобновлять. Спортивным и общеобразовательным школам нужно быть максимально близкими. На это направлена наша межведомственная программа с Министерством просвещения, мы очень тесно взаимодействуем. Важно, чтобы это взаимодействие осуществлялось и на региональном уровне».

Олег Матыцин отметил, что тренерам спортивных школ также необходимо проявлять инициативу и искать одарённых детей в общеобразовательных школах. «Тренерам, конечно, надо идти в школы, а не ждать, когда дети сами к ним придут. Тем более, мы видим, какая сейчас существует конкуренция между видами спорта, талантливые дети могут уйти в другие направления. В СССР практически все приходили в спорт после того, как школу посещали тренеры и приглашали детей в спортивные секции и школы», – добавил Министр.

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