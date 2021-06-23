Одобрен закон о борьбе с «финансовыми пирамидами»

Source: Russia – Council of the Federation

Уточняется перечень информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Совет Федерации одобрил изменения в отдельные законодательные акты РФ в части уточнения перечня информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

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Документ внесен Председателем СФ Валентиной Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга первым заместителем Председателя СФ Андреем Турчаком, ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области заместителем Председателя СФ Николаем Журавлевым, ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области сенатором РФ Сергеем Рябухиным, РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области Евгением Бушминым в период исполнения им сенаторских полномочий, депутатами Государственной Думы.

Как сообщила первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области вносятся изменения в федеральные законы «О банках и банковской деятельности», «О рынке ценных бумаг», «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О национальной платежной системе», а также в Кодекс административного судопроизводства РФ.

Указанными изменениями запрещается размещение в целях неправомерного завладения или создания условий для неправомерного завладения имуществом клиентов в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети интернет, информации, позволяющей осуществлять доступ к информационным системам кредитных организаций, электронным средствам платежа или программному обеспечению, которое используется клиентами при предоставлении или получении услуг кредитных организаций, а также к базам данных, содержащих полученную с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, информацию об указанных клиентах кредитных организаций.

Председатель Банка России и его заместители наделяются правом направить в Генеральную прокуратуру РФ уведомление о распространяемой с нарушением закона информации в целях принятия мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такую информацию.

Кодекс административного судопроизводства РФ дополняется положениями, согласно которым Банк России будет иметь право на обращение в суд с административным исковым заявлением о признании информации, размещенной в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети интернет, информацией, распространение которой в РФ запрещено.

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