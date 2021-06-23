Одобрены изменения в закон о Конституционном Суде РФ в связи с наделением Генеральной прокуратуры отдельными полномочиями

Source: Russia – Council of the Federation

Документ представил А. Клишас.

Совет Федерации одобрил изменения в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» в части наделения Генеральной прокуратуры РФ отдельными полномочиями.

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Документ внесен Президентом РФ.

Как сообщил председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края Генеральная прокуратура РФ определяется в качестве федерального органа исполнительной власти, наделенного компетенцией в сфере обеспечения деятельности по защите интересов Российской Федерации в межгосударственном органе.

Генеральная прокуратура РФ наделяется правом наряду с Президентом РФ, Правительством РФ и Верховным Судом РФ обращаться в Конституционный Суд Российской Федерации с запросами о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров России в истолковании, предположительно приводящем к их расхождению с положениями Конституции РФ, а также с запросами о возможности исполнения решения иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража), налагающего обязанности на Российскую Федерацию в случае, если это решение противоречит основам публичного правопорядка России.

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