Одобрены изменения в законодательство, касающиеся порядка выезда несовершеннолетних граждан за пределы России

Source: Russia – Council of the Federation

Закон разработан в целях исполнения Постановления Конституционного Суда РФ.

Совет Федерации одобрил изменения в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», касающиеся возможности выезда несовершеннолетнего гражданина РФ за пределы России.

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Как сообщил первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев, ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай закон разработан в целях исполнения Постановления Конституционного Суда РФ.

Устанавливается возможность выезда несовершеннолетнего гражданина РФ из Российской Федерации совместно с одним из его законных представителей, если другим законным представителем не подано заявление о несогласии на такой выезд. В случае если несовершеннолетний выезжает из Российской Федерации без сопровождения своих законных представителей, ему надлежит иметь при себе нотариально оформленное согласие одного из них на выезд.

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