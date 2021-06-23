Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Красмаш23.06.2021 12:30

«Ночные волки» посетили Красмаш

Красноярский машиностроительный завод (Красмаш, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») 23 июня 2021 года посетили участники Всероссийского мотопробега «Космос наш — 60. Юрий Гагарин», проходящего под эгидой Госкорпорации «Роскосмос».

Генеральный директор Красмаша Александр Гаврилов проводил гостей по новому корпусу № 34а, продемонстрировал установленную там барокамеру, где испытывается на прочность основное изделие завода. По словам руководителя, всего за два года удалось построить и ввести в эксплуатацию 11 тыс. кв. м. производственных площадей, а также закупить современное оборудование и исключительно на российской элементной базе.

Председатель Красногорского отделения клуба «Ночные волки» Виталий Падалкин признался, что хотел воочию убедиться в жизнеспособности отечественной промышленности. При этом впервые он посетил Красноярск в 2020 году в ходе мотопробега, приуроченного к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Я хотел увидеть и показать своим ребятам, что всё, что в нашей промышленности было разрушено с распадом союзных республик, теперь восстановлено в прежнем объёме, — говорит Виталий Падалкин. — На ПО „Полёт“ в Омске нам удалось прикоснуться к „Ангаре“, мы были на производственных мощностях НПО автоматики и Алтайского оптико-лазерного центра. В прошлом году мы возлагали цветы к мемориалу Победы рядом с Красмашем и с тех пор мечтали попасть на ваше предприятие. В этом году мы празднуем 800-летие Александра Невского, человека, положившего основу единому русскому государству. Уверен, что работа вашего завода — залог того, что наше Отечество останется единым и неделимым и впредь».

После осмотра цехов байкеры, которые гордо именуют себя «Русскими мотоциклистами» (официальное название некоммерческой организации), пообщались с представителями красноярской прессы и телеканалов, работниками Красмаша.

«Простой народ хочет защиты и надёжности, — заявил Виталий Падалкин. — Ваш завод очень нужен стране. А нам нужна сильная, процветающая страна».

Предводитель байкеров призвал молодых людей оставаться на Родине и заявил, что только работая на экономическое укрепление страны, можно быть конкурентоспособным в условиях современного мира. По словам Виталия, он много времени уделяет встречам со школьниками, в ходе которых проводит неформальные беседы патриотической направленности.

«Стране нужны лидеры, и кто-то должен заниматься их воспитанием. Мы можем заронить зёрна сознательности в детях уже сейчас, начиная со 2-3 классов».

В продолжение визита на предприятие гости сфотографировались на память на заводской площади у макета «Синевы», а также прокатили всех желающих по центральной заводской площади на своих железных конях. Посещение Красмаша завершилось обзорной экскурсией по музею предприятия. Мотоциклисты оставили свои отзывы в книге посетителей и вручили Александру Гаврилову флаг мотопробега.

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Мотопробег «Ночных волков» начался 10 июня и продлится по 15 июля 2021 по маршруту: г. Москва — Московская область — г. Екатеринбург — г. Омск — г. Змеиногорск — г. Красноярск — Космодром Восточный — г. Хабаровск — г. Владивосток. В ходе мотопробега русские мотоциклисты уже посетили ряд ключевых предприятий ракетно-космической отрасли — РКК «Энергия», Центр управления полетами ЦНИИмаш, НПО автоматики, ПО «Полет» — филиал ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, Алтайский оптико-лазерный центр НПК «СПП», Красмаш и сейчас нацелены на посещение космодрома Восточный, где запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б».

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