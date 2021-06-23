На Генеральную прокуратуру возлагаются функции по обеспечению защиты интересов России в межгосударственных органах

Source: Russia – Council of the Federation

СФ одобрил изменения в закон о прокуратуре РФ.

Совет Федерации одобрил изменения в Федеральный закон «О прокуратуре РФ» в части возложения на Генеральную прокуратуру функций по обеспечению представительства и защиты интересов Российской Федерации в межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах).

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Как сообщил председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края документ внесен Президентом РФ. Вносятся изменения, согласно которым Генеральная прокуратура Российской Федерации в пределах своей компетенции обеспечивает представительство и защиту интересов Российской Федерации в межгосударственных органах.

В частности, устанавливается, что Генеральная прокуратура обеспечивает представительство и защиту интересов Российской Федерации в Европейском Суде по правам человека, Суде Евразийского экономического союза и Экономическом Суде Содружества Независимых Государств.

Генеральная прокуратура наделяется правом на обращение в установленном порядке в Конституционный Суд РФ с запросами о возможности исполнения решений межгосударственных органов, иностранных и международных (межгосударственных) судов, иностранных и международных третейских судов (арбитражей), если указанные решения основаны на положениях международного договора Российской Федерации в истолковании, предположительно приводящем к их расхождению с положениями Конституции РФ, или противоречат основам публичного правопорядка Российской Федерации.

Для обеспечения представительства и защиты интересов Российской Федерации в межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах) в Генеральной прокуратуре Российской Федерации образуется соответствующее структурное подразделение.

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