Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#РКЦ Прогресс#Космодромы#Восточный#OneWeb#Главкосмос23.06.2021 14:18

На Восточном собран «пакет» ракеты «Союз-2» для шестого коммерческого пуска

На космодроме Восточный специалисты дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» — Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и Ракетно-космический центр «Прогресс» — в соответствии с комплексным графиком подготовки завершили цикл механической сборки «пакета» (первая и вторая ступени) ракеты-носителя «Союз-2.1б». Он переведен в режим хранения до начала пусковой кампании.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» предназначена для шестого коммерческого пуска с космодрома Восточный. Оператором пуска для компании OneWeb выступает европейский поставщик пусковых услуг Arianespace совместно с компанией Starsem по контрактам с Главкосмосом (дочернее предприятие Госкорпорации «Роскосмос»).

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным Интернетом.

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