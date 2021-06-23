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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ#Иван Краснов23.06.2021 03:55

Молодёжь Протон-ПМ пробует себя на руководящих должностях

Компания «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко Госкорпорации «Роскосмос») проводит кадровую политику по постепенному омоложению руководящего состава.

Средний возраст руководителей предприятия составляет 43,5 года, причём больше всего управленцев приходится на категории от 30 до 39 лет (34 %) и от 40 до 49 лет (38,1%). В ракетно-космической отрасли, согласно данным аналитического обзора по управлению персоналам по итогам 2020 года, эти показатели составляют соответственно 29 и 24 %. Средний возраст топ-менеджеров Протон-ПМ — 45,3 года, начальников отделов — 45,7 лет, главных специалистов — 43 года, начальников цехов — 40 лет. К примеру, в июне главным металлургом назначен Алексей Шумков (31), а начальником литейного цеха — Андрей Яковлев (29)

Иван Краснов, директор Протон-ПМ: «Будущее предприятия — в руках самих „протоновцев“. Перед нами стоят амбициозные задачи, которые требуют смелых нестандартных решений, в том числе и на руководящих позициях. В партнёрстве с более опытными профессионалами, готовыми выступать наставниками, передавать свои навыки и знаний, молодые руководители способны привнести в жизнь предприятия гибкость, мобильность и инновационность».

На предприятии реализуется комплексная программа по работе с молодыми сотрудниками. Её цель — вовлечь их в процесс решения производственных, научно-технических, социально-экономических задач предприятия. Одна из подпрограмм документа — «Профессиональный лифт» — помогает выявлять способную и активную молодёжь, создать условия для её дальнейшего развития и карьерного роста. Сформированы стратегический и оперативный резервы кадров, в которые в первую очередь включается молодёжь предприятия.

На каждого резервиста составляется индивидуальный план развития, в рамках которого специалист совершенствуется на рабочем месте, временно исполняет обязанности руководителя, обучается на опыте других, самообучается, проходит тренинги и семинары. В частности, за последние два года сотрудники, состоящие в резерве, прошли тренинги по командообразованию, лидерству, конфликтологии.

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