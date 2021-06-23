Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#НИИ ПМ#МГТУ24.06.2021 01:28

Звание – инженер: в НИИ ПМ состоялась защита дипломов выпускников МГТУ им. Баумана

В Московском государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана завершилась защита дипломных проектов выпускников Приборостроительного факультета. Этот факультет — один из ведущих в университете, где готовят инженеров для наземной космической инфраструктуры.

В составе комиссии — руководители филиалов Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос». Важная особенность учебы — еще с третьего курса студенты начинают работать на предприятиях и в филиалах ЦЭНКИ. Даже учебный корпус расположен на территории филиала — Научно-исследовательского института прикладной механики имени академика В.И. Кузнецова.

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