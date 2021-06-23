Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РГАНТД23.06.2021 11:20

Загадки пионеров освоения космоса

61 год назад, 23 июня 1960 года, советским правительством была одобрена первая стратегия развития космической деятельности. ЦК КПСС и Совет Министров СССР утвердили совместное постановление «О создании мощных ракет-носителей, спутников, космических кораблей и освоении космического пространства в 1960–1967 годах».

В совершенно секретном документе особой важности предписывалось создать четырёхступенчатую ракету-носитель, способную вывести на орбиту межпланетный корабль весом 60-80 тонн для полётов на Марс и Венеру. В самом начале космической эры энтузиазм пионеров космонавтики был таков, что даже столь амбициозные планы не выглядели фантастично, хотя на их реализацию отводился совсем небольшой срок — каких-то семь лет.

Борис Евсеевич Черток (1912 — 2011 гг.) стоял у истоков отечественной космонавтики. Он стал создателем сложных систем управления для космических аппаратов и одним из ключевых организаторов ракетно-космической отрасли наряду с Сергеем Павловичем Королёвым.

Далеко не всем планам великих конструкторов суждено было воплотиться в жизнь. Например, Марсианский Экспедиционный Корабль так и остался в чертежах на бумаге. Тем не менее в первое десятилетие после полёта Гагарина, СССР удалось осуществить доставку первых автономных научных станций на поверхность Луны и ближайших планет. Борис Черток был одним из тех, без кого немыслимы эти и многие другие достижения нашей страны в космосе.

Мы благодарим РГАНТД и советника Наталию Селюкину за помощь в создании выпуска и предоставление уникальных архивных материалов.

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