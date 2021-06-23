Евгений Грабчак: «Энергетики готовы к прохождению паводков в регионах Дальнего Востока»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 23 июня. – Минэнерго России держит на особом контроле обеспечение надёжного энергоснабжения потребителей и стабильной работы объектов электроэнергетики во время прохождения паводков на Дальнем Востоке.

«Во время прохождения дождевых паводков Зейская ГЭС сдержала в своём водохранилище более 60% поступившей воды, снизив таким образом риски негативного влияния для территорий, расположенных ниже по течению реки Амур. В смягчении хода паводков задействована также Бурейская ГЭС», – прокомментировал Евгений Грабчак.

По его словам, в июне в преддверии прогнозируемой волны паводков ГЭС в течение нескольких дней проводила сбросы воды из водохранилища, чтобы освободить место и во время паводков сдержать как можно больше воды. Объёмы пропуска воды через водохранилища всегда определяются Федеральным агентством водных ресурсов.

«Надо отметить, что в настоящее время паводки не оказывают негативного влияния на надёжность энергоснабжения потребителей в регионах Дальнего Востока. Электроэнергетические системы ДФО работают в штатном режиме. На территории части регионов ДФО в зону подтопления попали отдельные объекты электросетевого хозяйства, но на их функционировании это не сказалось. Предприятия энергетики ведут постоянный мониторинг состояния оборудования. Сформированы достаточные резервы для проведения ремонтных работ в случае необходимости. Минэнерго России контролирует ситуацию», – сказал Евгений Грабчак.

Для ликвидации возможных последствий паводков могут быть задействованы около 4,8 тыс. специалистов и 1,4 тыс. единиц техники.

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