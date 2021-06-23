Дополнен перечень социально уязвимых категорий граждан, занятость которых обеспечивает социальное предприятие

Source: Russia – Council of the Federation

Документ представил председатель Комитета СФ по экономической политике А. Кутепов.

На 507-м заседании Совет Федерации одобрил внесение изменения в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в части дополнения перечня социально уязвимых категорий граждан, занятость которых обеспечивает социальное предприятие.

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Закон был внесен сенаторами Российской Федерации Андреем Кутеповым и Валерием Васильевым.

Законом вносится изменение, устанавливающее возможность оказания поддержки органами государственной власти и органами местного самоуправления субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства, если такие субъекты обеспечивают занятость лиц, осужденных к лишению свободы (при условии наличия гражданско-правового договора субъекта малого или среднего предпринимательства с учреждением уголовно-исполнительной системы) и принудительным работам в период отбывания наказания.

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