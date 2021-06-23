В. Матвиенко подвела итоги работы Совета Федерации в весеннюю сессию

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы инициировали целый ряд важных, социально значимых законов, отметила глава палаты.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга подвела итоги работы палаты в весеннюю сессию. Сенаторы провели 12 заседаний, рассмотрели и одобрили более 350 законов.

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По ее словам, главным приоритетом Совета Федерации стало законодательное обеспечение Послания Президента Федеральному Собранию. «Мы оперативно приняли все необходимые планы, подготовили и одобрили ряд ключевых законопроектов, направленных, в том числе, на укрепление финансового положения регионов».

Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что законодательно определён новый инструмент развития – инфраструктурные кредиты. «Предусматриваются меры по реструктуризации бюджетных кредитов регионов, замещению ими коммерческих долгов. С учётом этих новых подходов принято постановление палаты с предложениями по формированию концепции федерального бюджета. В нём чётко изложена позиция Совета Федерации – нам нужны сильные, успешные, самодостаточные регионы, и бюджетная политика государства должна решать именно эту задачу».

Мы оперативно приняли все необходимые планы, подготовили и одобрили ряд ключевых законопроектов, направленных, в том числе, на укрепление финансового положения регионов

Председатель СФ особо отметила одобренные в ходе сессии законы экономической направленности. В частности, внесены изменения в законодательство о контрактной системе в сфере закупок товаров и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, принят закон о льготном налогообложении организаций общественного питания, продлено применение пониженной ставки НДС (10 проц) для внутренних воздушных перевозок. «Мы оперативно приняли второй закон о защите неквалифицированных инвесторов, который предусматривает ограничения ряда сделок со сложными финансовыми инструментами».

Валентина Матвиенко добавила, что одобрен ряд законов в сфере экологической безопасности. В частности, поддержан стратегический федеральный закон «Об ограничении выбросов парниковых газов.

Также Председатель СФ сообщила о продолжении законотворческой работы по лесной тематике.

Говоря об одобренных законах по реализации социальной части Послания Президента РФ Федеральному Собранию, она отметила, что верхняя палата парламента предметно занималась вопросами развития инфраструктуры детского здравоохранения, выступила с инициативой о формировании отдельного федерального проекта по борьбе с инфекционными заболеваниями. «Именно такие социальные, адресные законопроекты и инициативы сегодня играют всё большую роль в нашей повестке».

Среди значимых инициатив Послания Валентина Матвиенко назвала поручение Президента по бесплатному подведению газа до границ земельных участков граждан. «Мы оперативно приняли соответствующие изменения в законодательство. Теперь нам предстоит внимательно мониторить, как новые механизмы будут применяться в регионах».

Спикер СФ высоко оценила сотрудничество Совета Федерации с Правительством РФ и сказала, что взаимодействие вышло на принципиально новый уровень. Свидетельством ответственного отношения Правительства к постановлениям, рекомендациям Совета Федерации является высокий уровень их выполнения, включая поручения по итогам традиционной встречи руководства палаты с Председателем Правительства РФ».

Валентина Матвиенко напомнила о «дорожной карте» оздоровления бассейна реки Дон. «Ожидаем от Правительства оперативного утверждения этого документа и обеспечения достаточным финансированием уже в рамках формируемого бюджета».

Председатель Совета Федерации отметила, что в ходе сессии возобновилось проведение дней субъектов Федерации, «открытых диалогов» с членами Правительства, парламентских слушаний. Спикер СФ призвала сенаторов тиражировать ряд форматов на уровне регионов. «Общими усилиями мы создаем настоящие парламентские традиции».

Среди знаковых мероприятий, состоявшихся в этом году, Валентина Матвиенко назвала заседания Совета законодателей Российской Федерации, президентского Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, а также девятый Невский международный экологический конгресс.

Во время весенней сессии, по словам Валентины Матвиенко, проведено более ста встреч с представителями зарубежных парламентов и международных организаций, влиятельными политиками, общественными и религиозными деятелями, послами иностранных государств. На состоявшейся в Совете Федерации встрече с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем обсуждалась подготовка Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу в 2022 году. «Это ключевое международное мероприятие и для Совета Федерации, и для нашей страны».

Председатель СФ рассказала также о подготовке третьего Евразийского женского форума, проведение которого запланировано на осень этого года. «В эту работу включены практически все субъекты Федерации».

Валентина Матвиенко также сообщила, что в ближайшее время пройдет Форум регионов Беларуси и России, в котором традиционно участвуют главы двух государств.

Председатель СФ затронула тему предстоящей осенью масштабной избирательной кампании. Она поблагодарила за сотрудничество депутатов Государственной Думы седьмого созыва. «По итогам выборов обновится состав не только Государственной Думы, но и Совета Федерации. Начнётся новый парламентский цикл, по сути, очередной этап в истории российского парламентаризма».

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