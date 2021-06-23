Вносятся изменения в Бюджетный кодекс, касающиеся порядка предоставления кредитов бюджетам субъектов РФ

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Закон имеет большое значение для регионов. Он обеспечивает выполнение задач, поставленных Президентом в Послании Федеральному Собранию, отметил Андрей Турчак.

Сенаторы одобрили Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации». С докладом по этому вопросу выступил первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак. ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области

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Изменения касаются предоставления бюджетных кредитов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ и реструктуризации ранее привлеченных субъектами РФ бюджетных кредитов, а также совершенствования бюджетного процесса.

«Закон имеет колоссальное значение для наших регионов и обеспечивает выполнение задач, поставленных Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию. Закон предлагает новые инструменты развития регионов, которые позволят им высвободить значительные средства на реализацию инфраструктурных проектов и повысить качество жизни людей», — подчеркнул Андрей Турчак.

Закон предусматривает в Бюджетном кодексе РФ положения о бюджетных кредитах, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов.

Согласно документу, Правительство РФ наделяется полномочиями по утверждению порядка предоставления, использования и возврата субъектами РФ указанных кредитов, а также по утверждению порядка проведения отбора соответствующих инфраструктурных проектов. При этом закрепляются положения о направлении соответствующих проектов правовых актов Правительства РФ в Совет Федерации и Государственную Думу и рассмотрении их трехсторонней комиссией по вопросам межбюджетных отношений.

Федеральным законом предусматривается возможность превышения ограничений по размеру дефицита бюджета субъекта РФ в пределах бюджетных ассигнований, направленных на реализацию инфраструктурных проектов. Корректируются подходы к расчету показателей отнесения субъекта Федерации к группам заемщиков при оценке их долговой устойчивости. В частности, предлагается не учитывать инфраструктурные бюджетные кредиты в объеме государственного долга субъекта РФ.

Закон закрепляет основные условия предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов, согласно которым Министерство финансов РФ вправе предоставить кредиты со сроком погашения не ранее 2036 г. включительно, с платой за пользование кредитами по ставке не более 3 проц. годовых. Предусматриваются меры, направленные на поддержку регионов, имеющих значительную долю задолженности по рыночным заимствованиям.

Кроме того, Федеральным законом переносится с 1 октября на 15 сентября текущего года предельный срок внесения в Государственную Думу проекта закона о федеральном бюджете, что должно ускорить процедуры заключения соглашений о предоставлении регионам межбюджетных трансфертов и обеспечить финансирование расходов с начала финансового года.

Документом корректируются сроки составления, представления и утверждения бюджетной отчетности, что позволит учитывать соответствующие показатели при формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

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