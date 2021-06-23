Более 250 тысяч детей соревнуются за право участвовать в финале Фестиваля ГТО в «Артеке»

Source: Russia Ministry of Sport

В регионах страны продолжаются отборочные этапы Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций. Финал Фестиваля состоится этой осенью в Международном детском центре «Артек».

Более 250 тысяч детей соревнуются за право поехать в легендарный лагерь. Представители федерального оператора ВФСК ГТО специально посетили несколько областных фестивалей, которые приурочены к 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО (СССР), чтобы лично вручить путёвки победителям личных зачётов в III и IV ступенях.

Заместитель Министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов направил приветствие участникам областных фестивалей, в котором говорится: «Этот яркий спортивный праздник ежегодно получает высокую оценку со стороны спортивной и педагогической общественности как одно из основных многоэтапных физкультурно-спортивных мероприятий для школьников. Рад отметить, что для участников Фестиваля систематические занятия физической культурой и спортом являются нормой. Именно от их активного участия в спортивном движении страны во многом зависит дальнейшее развитие отечественного спорта».

В Южно-Сахалинске за право попасть в «Артек» боролись 80 ребят в возрасте от 11 до 15 лет. Ребята показали отличные результаты в беге на 60 и 2000 м, поднимании туловища из положения лёжа на спине, метании мяча весом 150 граммов, стрельбе из электронного оружия, наклоне из положения стоя, прыжках в длину, подтягиваниях и отжиманиях.

«Сахалинская область занимает стабильную позицию среди субъектов Дальнего Востока по уровню реализации комплекса, – поделилась подробностями представитель федерального оператора ВФСК ГТО Вера Баркаган. – Хотелось бы выразить отдельную благодарность Министерству спорта Сахалинской области и региональному центру тестирования комплекса ГТО «Спартак» за активное участие и содействие в реализации комплекса ГТО, новые идеи и готовность к труду и обороне».

В Кемеровской области отборочный фестиваль проходил 11-12 июня в г. Белово на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Металлург», построенного к 300-летию Кузбасса. Путёвками в «Артек» были награждены Ирина Караваева, Кирилл Якунин, Мария Шуваева, Богдан Епишин. Переходящий кубок «Чемпион ГТО Кузбасса» второй раз подряд завоевала сборная команда Беловского городского округа.

«В 2020 году у нас был перерыв, в 2019 году ввели понятие «переходящий кубок общего зачёта». Общий зачёт складывается из трех видов состязаний: спортивная программа, где дети выполняют нормативы, эстафета ГТО, а также тестирование на знания о физической культуре, спорте и ГТО. Организация прошла на высшем уровне, все было отлично. Мы впервые проводили мероприятия в ФОКе «Металлург», дети там проживали. Все участники остались довольны», – сказала региональный оператор ГТО Лариса Крайняя.

В летнем фестивале ГТО среди учащихся в Новосибирске приняли участие 120 человек от 15 лучших муниципальных образований. Помимо физкультурно-спортивных заданий все дети сдавали тесты по теоретическим знаниям в области физической культуры.

«Первой особенностью стало то, что соревнования проводились на стадионе, построенном в наукограде. Это одна из современнейших школ нашего региона, с лабораториями и робототехникой. Особенность была в том, что у детей, помимо спортивной части, была возможность познакомиться с точки зрения образовательного развития с лабораториями и так далее. То есть помимо спортивной части у детей была и образовательная часть, такое у нас было впервые», – отметил руководитель регионального центра тестирования ГТО Новосибирской Области Игорь Зузуля.

В Псковской области в отборочных соревнованиях приняли участие 85 школьников в возрасте 11-15 лет из 19 муниципалитетов. В Самарской области на старты вышли 30 команд по четыре человека в каждой, представляющие 27 муниципальных образований области.

«С нетерпением буду ждать поездки в «Артек». Мне интересно познакомиться с ребятами, узнать что-то новое о комплексе ГТО. Но интереснее всего было бы принять участие в каких-то необычных совместных тренировках», – поделилась ожиданиями победительница III ступени, юная лыжница Елизавета Тиханова.

В Белгородской области региональный фестиваль шёл несколько дней. В первый день участники выполнили три норматива ГТО: бег на 60 м, сгибание/разгибание рук в упоре лёжа и подтягивание на высокой перекладине, плавание на 50 м. Во второй день школьники соревновались по двум видам ГТО: метание мяча и бег на длинные дистанции (1500 и 2000 м). Всего за победу боролись 160 участников из 20 районов области.

«Хочется пожелать участникам удачного выступления, чтобы отбор в команду прошли самые сильные представители нашего региона. Удачи всем, улучшайте свои спортивные результаты, побеждайте самих себя и стремитесь только вперёд», – отметил начальник Управления физической культуры и спорта Шебекинского городского округа Сергей Белоусов.

«Финал Фестиваля будет проходить в период с 12 по 13 октября по 1-2 ноября и в период с 6-7 ноября по 26-27 ноября этого года. Победители региональных этапов, которые получили путёвки, в «Артеке» примут участие в тематической дополнительной образовательной общеразвивающей программе «В движении ГТО!», – уточнила представитель федерального оператора ВФСК ГТО Наталья Захматова.

В Свердловской области награды победителям фестиваля ГТО вручал представитель федерального оператора ВФСК ГТО Игорь Сквордяков. «Я очень рад сегодня находиться среди вас здесь, видеть ваши улыбки, чувствовать ваш боевой настрой и в целом разделять с вами радость этого шикарного спортивного мероприятия. Фестивали ГТО популяризируют спортивный и здоровый образ жизни, а автоматизированная информационная система «электронное судейство», которая сегодня доступна каждому региону, помогает безошибочно определять победителей», – отметил Игорь Сквордяков.

В нескольких регионах, где проходили отборочные соревнования, представители федерального оператора ВФСК ГТО провели обучающие семинары для сотрудников муниципальных центров тестирования, во время которых были подведены итоги реализации комплекса ГТО за I квартал 2021 года и подробно разобраны нюансы работы с АИС ГТО. В конце лекции у всех желающих была возможность задать вопросы и получить обратную связь.

Пресс-служба Минспорта России

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