Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#НПО Лавочкина#Космодромы#Байконур#OneWeb#Главкосмос#Фрегат23.06.2021 18:45

Байконур готовится к запуску космических аппаратов OneWeb

Параллельно Восточному на космодроме Байконур продолжаются плановые мероприятия по программе запуска космических аппаратов OneWeb. После подготовки необходимого наземного оборудования специалисты Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входят в Госкорпорацию «Роскосмос») приступили к проведению пневмовакуумных испытаний разгонного блока «Фрегат».

Настоящие работы ведутся на техническом комплексе площадки № 31 космодрома Байконур. Они проводятся в рамках подготовки к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1б» и 34 спутников OneWeb с космодрома Байконур. Он станет третьим запуском космических аппаратов OneWeb с Байконура.

Оператором пуска для компании OneWeb выступает европейский поставщик пусковых услуг Arianespace совместно с компанией Starsem по контрактам с Главкосмосом (дочернее предприятие Роскосмоса).

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Универсальный разгонный блок «Фрегат» создан в НПО Лавочкина и предназначен для использования в составе ракет-носителей среднего и тяжелого класса с целью выведения космических аппаратов на различные заданные орбиты. Базовый разгонный блок положил начало целому семейству высокоэффективных разгонных блоков, которые созданы и создаются на его основе.

Основой конструктивно-компоновочной схемы «Фрегата» является блок баков, построенный по моноблочной несущей схеме. Он имеет торосферическую конфигурацию, состоящую из шести сваренных между собой сферических емкостей, разделенных сферическими донышками. Четыре из них являются баками окислителя и горючего, две ёмкости являются отсеками для размещения бортовых приборов и оборудования (один из них герметичен). В одном из контейнеров (герметичном) размещается моноблок системы управления, включая аппаратуру спутниковой навигации и вентиляторы системы обеспечения теплового режима, в другом (негерметичном) — малый приборный отсек, служебные блоки, а также шаробаллоны высокого давления маршевой двигательной установки и двигательной установки стабилизации, ориентации и обеспечения запуска.

Разгонный блок «Фрегат» обеспечивает эффективное выполнение всех задач по выведению одного или нескольких космических аппаратов на рабочие орбиты или отлетные от Земли траектории. Весь процесс выведения осуществляется автономно, без вмешательства с Земли. Высочайшая надежность и практически идеальная точность выведения обеспечивают разгонному блоку неоспоримые конкурентные преимущества перед мировыми аналогами.

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