А. Оверчук выступил на заседании Совета Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя Правительства РФ рассказал о перспективах интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза.

Заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Оверчук выступил на заседании Совета Федерации в рамках «правительственного часа» с докладом о перспективах интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза.

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«Евразийскому экономическому союзу семь лет. Все эти годы осуществляется трансформация Таможенного союза в экономический союз, где должно быть обеспечено свободное движение товаров, услуг, капиталов и трудовых ресурсов. Реализация этих четырех свобод является базовым условиям обеспечения безбарьерного доступа к рынку с населением более 184 миллионов человек», — сообщил Алексей Оверчук.

Он подчеркнул, что расширение рынков сбыта для отечественных товаропроизводителей способствует созданию устойчивых условий для роста экономики России и экономик государств-членов ЕАЭС.

Заместитель Председателя Правительства РФ рассказал, что в Совете Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) ведется системная работа по устранению барьеров, изъятий и ограничений.

Алексей Оверчук отметил, что в ЕАЭС улучшаются условия для свободного движения капиталов. Постепенно увеличивается использование во взаимных расчетах национальных валют.

В торговом обороте между странами ЕАЭС отмечается тенденция к усилению роли российского рубля. «На протяжении последних пяти лет его удельный вес в структуре платежей увеличился до 72,5 процентов в 2019 году», — сообщил вице-премьер РФ.

Он рассказал, что наибольшей глубины интеграция достигла в сфере рынка труда. Важным шагом на пути развития ЕАЭС стало утверждение главами государств (11 декабря 2020 года) Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 г.

«Вместе с тем современные вызовы подталкивают государства-члены ЕАЭС к более тесной интеграции. К этим вызовам следует отнести цифровизацию, проблемы климатической повестки, пандемию и ее социально-экономические последствия», — пояснил Алексей Оверчук.

Заместитель Председателя Правительства РФ ответил на вопросы сенаторов.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров затронул вопрос об оценке перспектив реализации совместных проектов как инструмента интеграции стран ЕАЭС. Представитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края Андрей Климов предложил рассмотреть целесообразность создания в Прикамье и на Урале новых инфраструктурных проектов, направленных на сокращение сроков доставки продовольственных грузов. Заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Константин Долгов затронул тему гармонизации промышленной политики стран ЕАЭС, а представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым Ольга Ковитиди отметила проблему участия предприятий Республики Крым в международных операциях в рамках ЕАЭС. Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский поднял вопрос об обязательной вакцинации трудовых мигрантов. С предложением о выстраивании отношений между ЕАЭС и Европейским Союзом выступил заместитель Председателя СФ Константин Косачев. Член Комитета СФ по международным делам Григорий Рапота высказался по поводу идеи Большого евразийского партнерства. Член Комитета СФ по обороне и безопасности Маргарита Павлова затронула тему таможенного оформления. Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко выступила с тезисом о важности экологической повестки в теме интеграционных процессов.

С предложениями об актуализации правовых актов ЕАЭС выступил аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов.

В ходе своего выступления заместитель Председателя СФ Константин Косачев отметил, что от того, как будет развиваться ЕАЭС, во многом будет зависеть и положение нашей страны, возможности реализации внешнеэкономических и, внешнеполитических интересов России.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов высказался по вопросу взаимодействия межпарламентских и межправительственных комиссий в рамках деятельности ЕАЭС – оно осуществляется на практике, но юридически не закреплено. Он предложил рассмотреть возможность включения в составы межправительственных комиссий председателей межпарламентских комиссий. Председатель СФ Валентина Матвиенко отметила, что данное предложение позволит выстраивать более тесное взаимодействие в рамках ЕАЭС. Этот пункт вошел в рекомендации Совета Федерации по итогам «правительственного часа».

По итогам обсуждения принято Постановление Совета Федерации рассмотрения доклада о перспективах интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза.

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