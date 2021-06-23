А. Клишас представил информацию о результатах рассмотрения представленных Президентом РФ кандидатур на должности прокуроров субъектов РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Информация направлена Председателю СФ для информирования Президента Российской Федерации о результатах проведенных консультаций, сказал сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края представил на заседании Совета Федерации информацию о результатах рассмотрения представленных Президентом РФ для проведения консультаций кандидатур на должности прокуроров субъектов РФ.

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Сенатор сообщил, что Комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, Комитет СФ по обороне и безопасности и Комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера провели совместное заседание, на котором прошли консультации по представленным Президентом России кандидатурам.

Предложены кандидатура Антона Германа – на должность прокурора Алтайского края, Максима Попова – на должность прокурора Республики Саха (Якутия), Андрея Теребунова – на должность прокурора Ульяновской области, Николая Хлустикова – на должность прокурора Архангельской области.

В заседании приняли участие первый заместитель Председателя СФ Андрей Яцкин, ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области сенаторы РФ.

«В соответствии с Регламентом Совета Федерации на совместное заседание комитетов был приглашен Генеральный прокурор России и сенаторы РФ — представители соответствующих субъектов Российской Федерации», — сказал Андрей Клишас.

Кандидатов для назначения на должности прокуроров субъектов РФ представил полномочный представитель Президента РФ в Совете Федерации Артур Муравьев. С подробной информацией о кандидатах выступил заместитель Генерального прокурора РФ Анатолий Разинкин.

Андрей Клишас заявил, что по итогам совместного заседания кандидатуры были поддержаны. Соответствующие заключения направлены Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга для информирования Президента Российской Федерации о результатах проведенных консультаций».

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