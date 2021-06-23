Анастасия Бондаренко: «Социальное партнёрство является важнейшим инструментом регулирования социально-трудовых отношений»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 23 июня. – Анастасия Бондаренко на VIII съезде Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» рассказала о приоритетных направлениях работы в рамках отраслевого социального партнёрства.

«Значимость социального партнёрства на всех уровнях определяется ключевыми приоритетами государственной политики – это обеспечение занятости трудоспособного населения и рост реальных доходов граждан. И в этом смысле социальное партнёрство является важнейшим инструментом регулирования социально-трудовых отношений, легитимным и прозрачным», – пояснила она.

Анастасия Бондаренко рассказала, что сторонами социального партнёрства принято решение о заключении нового отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике, так как текущее завершает своё действие в этом году.

«Мы возлагаем большие надежды на переговорный процесс. В июле запланировано начало коллективных переговоров по заключению Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике на 2022 – 2024 годы. Рассчитываем также на коммуникацию с представителями теплогенерирующего комплекса, которые отказались в 2019 году от присоединения к действующему ОТС. Предстоит большая, сложная работа, и мы будем в ней участвовать самым активным образом», – сказала замглавы Минэнерго.

Она также отметила, что Министерство занимает единую позицию с социальными партнёрами по вопросу необходимости учёта в тарифных решениях регулирующих органов экономически обоснованных затрат на персонал.

«Со своей стороны стараемся быть проводниками этих решений как в рамках отработки законопроекта «Об основах государственного регулирования цен (тарифов)», так и подзаконных актов, берём в свою зону ответственности взаимодействие с Федеральной антимонопольной службой по этому вопросу», – добавила она.

Кроме этого, Анастасия Бондаренко подчеркнула важность такого направления сотрудничества, как проработка вопроса об актуализации нормативов численности персонала субъектов электроэнергетики. Минэнерго поддержало ранее идею разработки единых стандартов нормирования труда работников отрасли, и со стороны компаний также есть запрос на обновление нормативной и методической базы по нормированию труда.

«Наличие современных нормативов численности может существенно упростить вводы в эксплуатацию новых объектов. Вместе с тем сегодня существует дефицит необходимых компетенций в области нормирования в электроэнергетике, нет отраслевой площадки, способной выполнить функции интегратора и экспертного центра. Это и является главным ограничением развития нормативной базы, регулирующей нормирование численности персонала в электроэнергетике. Этот вопрос в работе», – пояснила Анастасия Бондаренко.

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