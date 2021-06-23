Source: Russia Ministry of Sport

Первый заместитель Министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров посетил с рабочим визитом Омскую область.

Он ознакомился с работой Омского велотрека и Центра единоборств, побывал на площадке строительства «Арены Омск», поприветствовал участников забега в рамках Всероссийского олимпийского дня и первого турнира Shlemenko Fighting Championship.

Азат Кадыров принял участие в совещании по подготовке и проведению Первенства мира по хоккею среди молодёжных команд 2023 года. На встрече с губернатором Омской области Александром Бурковым обсудил развитие в регионе спортивной инфраструктуры и подготовку к крупным спортивным событиям.

Первый заместитель Министра спорта отметил, что приведение в нормативное состояние спортивной инфраструктуры, существующей ещё с советских времён, уже стоит в повестке.

«Для исполнения поручений Президента России сформирован перечень всех таких объектов по стране, их достаточно большое количество. Мы сейчас работаем над тем, чтобы сформировать такую программу. Надеюсь, Правительство примет соответствующее решение, и мы сможем вместе с регионами организовать работу по приведению в нормативное состояние этих спортивных объектов, – подчеркнул Азат Кадыров. – Площадки по выполнению нормативов ГТО и физкультурно-оздоровительные комплексы, один из которых недавно открыт в вашем районе, действительно востребованы. И не только в Омской области, а в целом по стране пользуются очень большим спросом. Население как самостоятельно, так и под руководством инструкторов и тренеров занимается на этих объектах. Мы такую работу ведём и будем продолжать. В рамках новых поручений Президента и Правительства нашей страны будем также формировать новую программу именно по развитию легкодоступных, быстровозводимых плоскостных сооружений. Основной ориентир будет нацелен на малые города и сельскую местность – это тоже среди наших приоритетов».

«В первую очередь хочу поблагодарить вас, что не ограничились только вопросами подготовки к Первенству мира по хоккею среди молодёжных команд, а посмотрели всю нашу инфраструктуру, познакомились с учреждениями спорта. Очень важна ваша оценка степени готовности и реализации объектов в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», – отметил Александр Бурков. – Омская область участвует сегодня в конкурсе на возведение ФОКов открытого типа, плоскостных сооружений, оздоровительных комплексов. Регион у нас спортивный, а это достаточно востребованные объекты, где можно заниматься лёгкой атлетикой, баскетболом, волейболом, футболом, поэтому они так важны. Мы уже открыли один физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа и в этом году ещё два построим по проекту «Спорт – норма жизни» при финансовой поддержке Минспорта России. В городе и сельской местности пользуется спросом программа развития комплексов для ГТО. Но не менее важна реконструкция существующих спортивных объектов в муниципальных районах. Если бы была такая федеральная программа, мы за меньшие деньги могли бы охватить занятиями физкультурой и спортом большее количество людей».

Азат Кадыров пожелал Александру Буркову успешного открытия 1 июля в Омске Международного ралли «Шёлковый путь». А через полтора года Омск вместе с Новосибирском будет принимать Первенство мира по хоккею среди молодёжных команд до 20 лет. Турнир пройдёт с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года.

«Первенство мира по хоккею среди молодёжных команд, которое примут Омск и Новосибирск, – значимое событие для всей страны. И Омская, и Новосибирская области – регионы с богатыми спортивными традициями. Здесь сильная хоккейная история – хоккейные клубы и школы. Поэтому уверен, что турнир пройдёт на высоком уровне, а для болельщиков это будет большой праздник хоккея», – подчеркнул Азат Кадыров.

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI