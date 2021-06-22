Ход реализации плана модернизации магистральной инфраструктуры на период до 2024 года обсудили в Совете Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Л. Сафин провел «круглый стол».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Ленар Сафин СафинЛенар Ринатовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан провел «круглый стол» на тему «О ходе реализации мероприятий комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».

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В мероприятии приняли участие сенаторы РФ Валерий Васильев, ВасильевВалерий Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ивановской области Константин Долгов, ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области Дина Оюн, ОюнДина Ивановнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Тыва Юрий Федоров, ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики Ирек Ялалов, ЯлаловИрек Ишмухаметовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан представители Министерства финансов РФ, Министерства транспорта РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Счетной палаты РФ, Федерального агентства воздушного транспорта, Федерального дорожного агентства, исполнительных органов власти субъектов РФ, ГК «Российские автомобильные дороги», а также аэропортов Дальнего Востока и Севера.

Ленар Сафин напомнил, что согласно поручению Президента РФ Владимира Путина регионам будет выделено 30 миллиардов на строительство и ремонт автодорог. «Комитет СФ по экономической политике осуществляет парламентский контроль за выполнением мероприятий комплексного плана. Первоначально мы были сосредоточены на выявлении проблемных вопросов, теперь — на их решении и источниках финансирования».

По его словам, большую часть вопросов уже удалось решить. «Например, с третьего квартала текущего года запланирован переход на ресурсную модель определения сметной стоимости объектов строительства. Существенно расширена номенклатура классификаторов строительных ресурсов. Проведена актуализация сметных нормативов, учитывающих новые технологии при строительстве».

«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Ленар Сафин

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Ирек Ялалов

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Юрий Федоров

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Валерий Васильев

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Директор Департамента экономики и проектов Министерства транспорта РФ Александр Семенчишин сообщил, что введено в эксплуатацию более 600 км автомобильных дорог федерального и регионального значения, повышена суммарная провозная способность БАМа и Транссиба до 144 миллионов тонн, увеличен пассажиропоток железнодорожного сообщения ключевых направлений до 578,7 миллионов пассажиров в год. Он рассказал о вводе в строй в 2020 году ряда крупных инфраструктурных объектов. Александр Семенчишин указал, что Минтранс России в 2020 году осуществлял тесное взаимодействие с Временной комиссией Совета Федерации по осуществлению парламентского контроля за ходом реализации транспортной части комплексного плана.

Директор Департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Министерства экономического развития РФ Александр Киревнин проинформировал о работе Министерства в обсуждаемой сфере. «Нам было поручено обеспечить направление средств Фонда национального благосостояния на финансирование на возвратной основе проектов транспортной инфраструктуры, в том числе на строительство скоростной автомобильной дороги Москва–Нижний Новгород-Казань и ее продление до Екатеринбурга. В настоящее время рассматриваются проекты для софинансирования средствами ФНБ, подходящие по ряду критериев. Предварительно отобрано 32 проекта».

Заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Наталья Андрианова рассказала о развитии авиационной инфраструктуры, вводе новых и реконструкции старых взлетно-посадочных полос. В 2021 году реализуется 56 мероприятий по реконструкции аэропортов, суммарный объем инвестиций составляет около 30 миллиардов рублей.

По результатам обсуждения будут подготовлены рекомендации с учетом прозвучавших предложений.

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