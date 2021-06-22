Телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель

Source: President of Russia – Kremlin

Ангела Меркель Меркель АнгелаФедеральный канцлер Германии выразила чувства сопереживания в связи с неисчислимыми бедами и страданиями, которые принесла развязанная нацистским режимом война. С обеих сторон подчёркнута важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет. При этом Владимир Путин сказал, что в России оценили участие Ангелы Меркель и Федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера Штайнмайер Франк-ВальтерФедеральный президент Федеративной Республики Германия в памятных мероприятиях в Германии. Констатировано, что для судеб послевоенной Европы ключевое значение имело преодоление взаимной вражды и примирение российского и германского народов. Акцентировано, что и сейчас обеспечение безопасности нашего общего континента возможно лишь совместными усилиями.

По просьбе Федерального канцлера Президент России информировал об основных итогах российско-американского саммита в Женеве 16 июня.

Условлено о дальнейших личных контактах.

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