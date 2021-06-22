Телефонный разговор с Президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом

Source: President of Russia – Kremlin

В связи с 80-й годовщиной начала Великой Отечественной войны Президент Кубы выразил чувства поддержки и солидарности, отметил решающий вклад СССР в победу над нацизмом и подчеркнул, что на Кубе бережно хранят память о подвиге советского народа. С обеих сторон акцентирована важность отстаивания исторической правды о Великой Отечественной войне и её героях, а также недопустимость попыток переписывания истории.

Затронут ряд актуальных аспектов российско-кубинского сотрудничества в различных областях, включая дальнейшую координацию по вопросам международной повестки дня и взаимодействие в рамках ООН.

Президент России поделился впечатлениями по итогам недавнего российско-американского саммита в Женеве.

Условлено о продолжении контактов.

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